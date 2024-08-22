Почему кровоточат дёсны: основные причины

Кровоточивость десен — это проблема, которую нельзя игнорировать. Часто она возникает из-за инфекции в десневых пазухах, но могут быть и другие причины. Курение — одна из них, так как вредные химические вещества повышают чувствительность зубов и десен, ухудшая их состояние.
Беременность также может стать причиной, поскольку гормональные изменения и усиленный кровоток повышают чувствительность десен. Прием некоторых лекарств, особенно тех, которые разжижают кровь, может вызвать кровоточивость, особенно при стоматологических манипуляциях.
Усиленная чистка зубов или неправильный выбор зубной щетки по жесткости могут травмировать десны и вызывать кровоточивость, особенно у людей с хронически чувствительными деснами. Эксперты рекомендуют при постоянной кровоточивости десен больше недели пересмотреть подход к уходу за полостью рта и обратиться к специалисту.
Важно своевременно выяснить причину кровоточивости десен и принять меры для её устранения, чтобы предотвратить возможные осложнения.
Дёсны (лат. Gingiva) — это слизистая оболочка, покрывающая альвеолярный отросток верхней челюсти и альвеолярную часть нижней челюсти и охватывающая зубы в области шейки. С клинической и физиологической точек зрения в десне различают межзубный (десневой) сосочек, краевую десну или десневой край (свободная часть), альвеолярную десну (прикреплённая часть), подвижную десну.
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