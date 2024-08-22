Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЦМАКП: участники спецоперации стали новым средним классом в России
Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком
В Сочи хотят уничтожить туристический бизнес
В Петербурге и Ленобласти цены на новостройки снизились на 1,9%
Как увеличить срок службы автомобильных шин: рекомендации специалиста
В преддверии учебного года: родители усилили контроль за здоровьем детей
Паралимпиец Андрей Николаев: нас не так просто победить
Воплощение доброты: топ-3 пород собак с добрым сердцем
"Ночной охотник" — фильм, который заставит ваше сердце биться чаще

Почему кровоточат дёсны: основные причины

Кровоточивость дёсен: как выявить причину и что делать
1:08
Здоровье

Кровоточивость десен — это проблема, которую нельзя игнорировать. Часто она возникает из-за инфекции в десневых пазухах, но могут быть и другие причины. Курение — одна из них, так как вредные химические вещества повышают чувствительность зубов и десен, ухудшая их состояние.

Кровоточивость дёсен: как выявить причину и что делать
Фото: flickr.com by Alex, CC BY 2.0

Беременность также может стать причиной, поскольку гормональные изменения и усиленный кровоток повышают чувствительность десен. Прием некоторых лекарств, особенно тех, которые разжижают кровь, может вызвать кровоточивость, особенно при стоматологических манипуляциях.

Усиленная чистка зубов или неправильный выбор зубной щетки по жесткости могут травмировать десны и вызывать кровоточивость, особенно у людей с хронически чувствительными деснами. Эксперты рекомендуют при постоянной кровоточивости десен больше недели пересмотреть подход к уходу за полостью рта и обратиться к специалисту.

Важно своевременно выяснить причину кровоточивости десен и принять меры для её устранения, чтобы предотвратить возможные осложнения.

Уточнения

Дёсны (лат. Gingiva) — это слизистая оболочка, покрывающая альвеолярный отросток верхней челюсти и альвеолярную часть нижней челюсти и охватывающая зубы в области шейки. С клинической и физиологической точек зрения в десне различают межзубный (десневой) сосочек, краевую десну или десневой край (свободная часть), альвеолярную десну (прикреплённая часть), подвижную десну.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Обсудить
Популярное
Финляндия прекратила поставки бумаги в Россию. Теперь на предприятиях проблемы

Финская компания UPM, один из крупнейших мировых игроков в целлюлозно-бумажной промышленности, снова отправляет своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

У финских компаний начались проблемы после прекращения экспорта бумаги в Россию
Баклажаны по-армянски: великолепно сочетаются с шашлыками и любыми другими блюдами
Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь
Осенний уход за гортензиями: как правильно подготовить их к зимовке
3 культуры, которые нельзя выращивать по соседству с этим растением
Сахарный диабет не является "приговором" для ребёнка Дмитрий Плотников Россия покончит с Зеленским, как с Басаевым, мирные переговоры с Украиной отменены, а не отложены Любовь Степушова ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Делаем плоский живот после 40: лучшие упражнения для кора
Разоблачение: сколько на самом деле зарабатывают дальнобойщики
Жареный картофель как в ресторане: технология приготовления на вашей кухне
Жареный картофель как в ресторане: технология приготовления на вашей кухне
Последние материалы
В Сочи хотят уничтожить туристический бизнес
В Петербурге и Ленобласти цены на новостройки снизились на 1,9%
Сахарный диабет не является "приговором" для ребёнка
Как увеличить срок службы автомобильных шин: рекомендации специалиста
В преддверии учебного года: родители усилили контроль за здоровьем детей
Кровоточивость дёсен: как выявить причину и что делать
Паралимпиец Андрей Николаев: нас не так просто победить
Воплощение доброты: топ-3 пород собак с добрым сердцем
"Ночной охотник" — фильм, который заставит ваше сердце биться чаще
Как неправильные упражнения разрушают ваши суставы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.