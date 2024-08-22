Эти упражнения могут разрушить ваши колени

Как неправильные упражнения разрушают ваши суставы

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Спорт помогает избегать проблем со здоровьем и бороться с лишним весом, но неправильное выполнение упражнений может навредить суставам, особенно коленям. Классические приседания, популярные выпады и махи ногами, а также растяжка "бегуна" могут привести к травмам, если не соблюдать технику.

Фото: flickr.com by mark sebastian, CC BY-SA 2.0

Приседания при неверном выполнении приводят к истиранию коленного сустава. Растяжка "бегуна" опасна сдвигом коленной чашечки и сильной болью при неправильном вставании. Выпады, выполняемые слишком быстро, приводят к травмам из-за неконтролируемого угла сгибания колена.

Махи ногами оказывают давление на суставы, особенно в коленно-локтевой позиции, что противопоказано для людей с больными коленями. Поэтому важно правильно выполнять упражнения и соблюдать осторожность, особенно если у вас уже есть проблемы с коленями.

Уточнения

Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα «рана») — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.