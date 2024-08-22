Эти упражнения могут разрушить ваши колени

Спорт помогает избегать проблем со здоровьем и бороться с лишним весом, но неправильное выполнение упражнений может навредить суставам, особенно коленям. Классические приседания, популярные выпады и махи ногами, а также растяжка "бегуна" могут привести к травмам, если не соблюдать технику.
Приседания при неверном выполнении приводят к истиранию коленного сустава. Растяжка "бегуна" опасна сдвигом коленной чашечки и сильной болью при неправильном вставании. Выпады, выполняемые слишком быстро, приводят к травмам из-за неконтролируемого угла сгибания колена.
Махи ногами оказывают давление на суставы, особенно в коленно-локтевой позиции, что противопоказано для людей с больными коленями. Поэтому важно правильно выполнять упражнения и соблюдать осторожность, особенно если у вас уже есть проблемы с коленями.
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