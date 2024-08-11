Выяснилось, как связаны стресс и постоянная одуловатость лица

HealthNews: причиной постоянной отёчности лица может быть стабильно высокий кортизол

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Повышенный уровень кортизола может вызвать отёки и "одутловатость лица". Однако отёки не всегда указывают на стресс. Об этом рассказала Гоури Редди Рокко, эндокринолог и эксперт в области регенеративной медицины.

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Факторами, способствующими избыточной выработке кортизола, являются недостаточный сон, отсутствие физической активности, постоянное эмоциональное напряжение, неспособность справляться со стрессом, чрезмерное употребление кофе, энергетических напитков, фастфуда и сладкого, рассказала эксперт в беседе с изданием HealthNews.

Если организм вырабатывает аномально большое количество кортизола в течение продолжительного времени, у человека может развиться синдром Кушинга, характеризующийся отёками, увеличением массы тела, изменением внешнего вида кожи и повышением артериального давления.

Однако "одутловатость лица" не всегда является признаком повышенного уровня кортизола. Лёгкая отёчность может быть индивидуальной особенностью организма, а нарастание отёков может указывать на другие патологии.