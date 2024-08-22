Хронический стресс: скрытая угроза для вашей полости рта

Хронический стресс негативно влияет на все системы организма, включая здоровье полости рта. Стоматолог Елена Мартынова рассказала, что стресс нарушает гормональный фон, повышая уровень инсулина и кортизола, что приводит к проблемам с зубами и деснами.
Высокий уровень кортизола способствует воспалительным процессам в тканях пародонта, снижает выработку слюны, увеличивая риск герпеса и кандидоза. Стресс также провоцирует заедание сладостями и другими вредными продуктами, что повышает кислотность во рту и рост бактерий.
Недостаток гигиены в таких условиях усугубляет проблемы. Для профилактики стоматолог советует чистить зубы после каждого приема пищи, использовать зубную нить и ополаскиватели, а также посещать стоматолога два раза в год.
Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).
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