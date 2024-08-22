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Хронический стресс: скрытая угроза для вашей полости рта

Стоматолог Мартынова: стресс влияет на здоровье полости рта
0:52
Здоровье

Хронический стресс негативно влияет на все системы организма, включая здоровье полости рта. Стоматолог Елена Мартынова рассказала, что стресс нарушает гормональный фон, повышая уровень инсулина и кортизола, что приводит к проблемам с зубами и деснами.

Стоматолог Мартынова: стресс влияет на здоровье полости рта
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, CC0

Высокий уровень кортизола способствует воспалительным процессам в тканях пародонта, снижает выработку слюны, увеличивая риск герпеса и кандидоза. Стресс также провоцирует заедание сладостями и другими вредными продуктами, что повышает кислотность во рту и рост бактерий.

Недостаток гигиены в таких условиях усугубляет проблемы. Для профилактики стоматолог советует чистить зубы после каждого приема пищи, использовать зубную нить и ополаскиватели, а также посещать стоматолога два раза в год.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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