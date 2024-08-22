Хронический стресс: скрытая угроза для вашей полости рта

Стоматолог Мартынова: стресс влияет на здоровье полости рта

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хронический стресс негативно влияет на все системы организма, включая здоровье полости рта. Стоматолог Елена Мартынова рассказала, что стресс нарушает гормональный фон, повышая уровень инсулина и кортизола, что приводит к проблемам с зубами и деснами.

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Высокий уровень кортизола способствует воспалительным процессам в тканях пародонта, снижает выработку слюны, увеличивая риск герпеса и кандидоза. Стресс также провоцирует заедание сладостями и другими вредными продуктами, что повышает кислотность во рту и рост бактерий.

Недостаток гигиены в таких условиях усугубляет проблемы. Для профилактики стоматолог советует чистить зубы после каждого приема пищи, использовать зубную нить и ополаскиватели, а также посещать стоматолога два раза в год.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).