Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Дмитрий Горин: как осенью сэкономить на отдыхе
"Парламентская газета": школы получат оборудование для мобильных классов виртуальной реальности
Шокирующие факты о сиамских кошках: их повадки точно вас удивят
Врач Анна Гончарова посоветовала делать растительное молоко самостоятельно
Забастовка железнодорожников в Канаде угрожает цепочкам поставок в США
Отзыв путешественника: что стоит знать о Дагестане
Саша Бортич получила странное предложение от поклонника
Как восстановить волосы после лета: советы стилиста
Как вызвать скорую за границей и не остаться без страхового покрытия

Что провоцируют ночные перекусы: причина лишнего веса, и как с этим бороться

Как избавиться от ночного переедания
0:52
Здоровье

Ночные набеги на холодильник могут стать ежедневной привычкой, приводящей к набору веса и ухудшению внешности, что усиливает негативные эмоции и вызывает замкнутый круг переедания.

Как избавиться от ночного переедания
Фото: unsplash.com by Дэн Голд, CC0

Проблема часто сопровождается повышенной тревожностью, депрессией, недовольством своим телом, пропуском завтрака, акцентом на вечерние приемы пищи и бессонницей. Для борьбы с этим психологи рекомендуют избегать алкоголя по вечерам, так как он повышает калорийность и нарушает сон.

Важно снижать стресс, занимаясь вечерними физическими нагрузками, например, йогой, и придерживаться правила не открывать холодильник после 21:00. Также важно быть снисходительным к себе, не усугублять стресс самокритикой и, если нужно, обращаться за помощью к специалистам.

Уточнения

Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́ния, РПП) — класс психогенно обусловленных поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи. В числе прочих, к расстройствам приёма пищи относят нервную анорексию, нервную булимию, психогенное переедание, а также ряд других расстройств. Нарушения пищевого поведения относятся к психическим расстройствам.

Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́ния, РПП) — класс психогенно обусловленных поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи. В числе прочих, к расстройствам приёма пищи относят нервную анорексию, нервную булимию, психогенное переедание, а также ряд других расстройств. Нарушения пищевого поведения относятся к психическим расстройствам.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Обсудить
Популярное
Финляндия прекратила поставки бумаги в Россию. Теперь на предприятиях проблемы

Финская компания UPM, один из крупнейших мировых игроков в целлюлозно-бумажной промышленности, снова отправляет своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

У финских компаний начались проблемы после прекращения экспорта бумаги в Россию
Баклажаны по-армянски: великолепно сочетаются с шашлыками и любыми другими блюдами
Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь
Осенний уход за гортензиями: как правильно подготовить их к зимовке
3 культуры, которые нельзя выращивать по соседству с этим растением
Киев ради медийной "перемоги" уничтожает собственную армию Дмитрий Плотников Россия покончит с Зеленским, как с Басаевым, мирные переговоры с Украиной отменены, а не отложены Любовь Степушова ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Делаем плоский живот после 40: лучшие упражнения для кора
Жареный картофель как в ресторане: технология приготовления на вашей кухне
Разоблачение: сколько на самом деле зарабатывают дальнобойщики
Разоблачение: сколько на самом деле зарабатывают дальнобойщики
Последние материалы
Шокирующие факты о сиамских кошках: их повадки точно вас удивят
Врач Анна Гончарова посоветовала делать растительное молоко самостоятельно
Забастовка железнодорожников в Канаде угрожает цепочкам поставок в США
Как избавиться от ночного переедания
Отзыв путешественника: что стоит знать о Дагестане
Саша Бортич получила странное предложение от поклонника
Как восстановить волосы после лета: советы стилиста
Как вызвать скорую за границей и не остаться без страхового покрытия
Киев ради медийной "перемоги" уничтожает собственную армию
Стоимость бренда Apple выросла на 74% в 2024 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.