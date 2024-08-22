Что провоцируют ночные перекусы: причина лишнего веса, и как с этим бороться

Как избавиться от ночного переедания

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ночные набеги на холодильник могут стать ежедневной привычкой, приводящей к набору веса и ухудшению внешности, что усиливает негативные эмоции и вызывает замкнутый круг переедания.

Фото: unsplash.com by Дэн Голд, CC0

Проблема часто сопровождается повышенной тревожностью, депрессией, недовольством своим телом, пропуском завтрака, акцентом на вечерние приемы пищи и бессонницей. Для борьбы с этим психологи рекомендуют избегать алкоголя по вечерам, так как он повышает калорийность и нарушает сон.

Важно снижать стресс, занимаясь вечерними физическими нагрузками, например, йогой, и придерживаться правила не открывать холодильник после 21:00. Также важно быть снисходительным к себе, не усугублять стресс самокритикой и, если нужно, обращаться за помощью к специалистам.

Уточнения

Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́ния, РПП) — класс психогенно обусловленных поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи. В числе прочих, к расстройствам приёма пищи относят нервную анорексию, нервную булимию, психогенное переедание, а также ряд других расстройств. Нарушения пищевого поведения относятся к психическим расстройствам.

Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́ния, РПП) — класс психогенно обусловленных поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи. В числе прочих, к расстройствам приёма пищи относят нервную анорексию, нервную булимию, психогенное переедание, а также ряд других расстройств. Нарушения пищевого поведения относятся к психическим расстройствам.