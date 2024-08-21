Эти изменения в состоянии ног могут быть признаками серьёзных болезней

Как распознать болезни по состоянию ног

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие заболевания проявляются специфическими симптомами, которые могут быть видны по состоянию кожи и суставов. Чаще всего такие изменения заметны на конечностях, особенно на ногах.

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Подагра

Подагра — одна из наиболее распространенных проблем, часто проявляющаяся на ступнях или руках. Красные и распухшие пальцы являются признаком высокого уровня мочевой кислоты в организме, провоцирующей воспаления и отеки. Важно обратиться к специалисту и не заниматься самолечением.

Дефицит железа

Анемия может проявляться в излишней бледности кожи и изменениях ногтевой пластины. Ногти могут принимать форму ложки или покрываться ямками, что указывает на дефицит железа. Необходимо обратиться к врачу для диагностики и назначения лечения.

Невропатия

Резкая боль в ногах может быть сигналом невропатии, вызванной нарушением целостности нервов. Симптомы включают жжение, покалывание, судороги и мышечную слабость. Проблему можно скорректировать, обратившись к специалисту для проведения необходимых исследований и терапии.

Грибковая инфекция

Если кожа на стопах пересушена и деформирована, это может быть связано с грибковой инфекцией. Стопы являются излюбленным местом для грибковых бактерий. Лечение может быть длительным и требует консультации врача для выбора оптимального варианта терапии.