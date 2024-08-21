Как избавиться от тревожности и панических атак с помощью простых упражнений йоги

Практики йоги для уменьшения стресса и тревожных состояний

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Необоснованная тревожность, появление фобий или панических атак существенно ухудшают качество жизни. Преодолеть их помогают асаны йоги.

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Занятия йогой учат человека стойко принимать проблемы, преодолевать тревогу и фобии. Простые асаны, такие как:

"простая асана",

"прнаяма Нади Шодхана" (дыхательная гимнастика),

"поза лежащей бабочки",

"поза скручивания",

"шавасана" (поза для релаксации).

Асаны способствуют расслаблению, очищению ума и освобождению от тревожных мыслей. Эти асаны помогают восстановить душевный баланс, высвободить энергию и достигнуть состояния полной невесомости тела.

Уточнения

А́са́на (санскр. आसन, IAST: āsana — поза, сидячая поза, место для сидения) — название определённого неподвижного положения тела в йоге, принимаемого на несколько секунд или минут с целью телесного и душевного оздоровления. В классической йоге Патанджали асаны являются третьей ступенью среди других семи практик — ямы, ниямы, пранаямы, пратьяхары, дхараны, дхьяны и самадхи. == История == Изначально асаной называлась только сидячая поза для медитации и пранаямы. В «Йога-сутрах» Патанджали она описывается следующим образом: Дальнейшее развитие техники асан привело к их выделению в систему Хатха-йоги, впервые упоминаемой в документах X—XI века. Появление йоги в западном мире, начиная с визита индийского общественного деятеля Вивекананды в Америку в 1893 году, послужило огромным толчком в развитии асан. Многие наиболее известные в настоящее позы были созданы в начале XX века. == Классификация == Асаны условно определяются по некоторым признакам: По положению тела Сидячие — Твёрдая поза (ваджрасана), Поза коровьей морды (гомукхасана). Стоячие — Поза горы (тадасана) или Прямостоячая (самастхити), Хаста уттанасана. Лежачие. Перевёрнутые — когда большая часть тела возвышается над головой — Поза берёзки (саламба сарвангасана), Стойка на голове (ширшасана). По воздействию на опорно-двигательный аппарат Позы на растяжку и гибкость — Головоколенная поза (пашчимоттанасана), Поза вытянутого бокового угла (уттхита парсваконасана). С поворотами туловища и головы — Поза скручивания (ардха матсиендрасана). Позы на удержание равновесия — Поза дерева (врикшасана). С опорой только на руки — Поза петуха (урдхва куккутасана). По специальному назначению Позы для медитации и пранаямы — Совершенная поза (сиддхасана), Поза лотоса (падмасана). Во время таких поз кисти рук складываются в одну из мудр, например в Джнянамудру. Позы со стулом как вспомогательным средством — Поза скручивания, Поза берёзки, Поза мостика, Поза бумеранга, Поза наклона вниз головой. По наличию симметрии — симметричные и ассиметричные. Ассиметричные позы выполняются в обе стороны. По уровню сложности — от самых простых, доступных для людей с любым уровнем подготовки, до очень сложных. Позы с высокой степенью гибкости, мышечного напряжения, нагрузки на опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему потенциально опасны, так как могут привести к травме и другим негативным последствиям. Возможность выполнения таких асан зависит не только от уровня физической подготовки, но и от индивидуальных особенностей человека и состояния его здоровья. == Техника выполнения == Выполнение каждой позы состоит из 5 этапов: Кратковременный отдых и расслабление. Плавное вхождение в позу. Удерживание позы. Плавный выход из позы. Кратковременный отдых и расслабление. После выполнения всего комплекса упражнений следует длительный отдых продолжительностью около четверти затраченного времени. Его проводят в Позе полного отдыха (мёртвая поза, шавасана). == Примечания ==