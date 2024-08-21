Причины тяжести в ногах и способы их устранить

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Почему болят ноги и как это исправить
0:52
Здоровье

Тяжесть и боль в ногах после тренировки — нормально, но постоянные симптомы могут указывать на заболевания. Важно определить причину и выбрать правильное лечение. Простые домашние средства могут помочь облегчить состояние.

Почему болят ноги и как это исправить
Фото: flickr.com by Vladimir Pustovit, CC BY 2.0

Регулярно меняйте положение тела, избегайте длительного сидения или стояния, носите компрессионные носки, чтобы улучшить кровообращение. Сократите потребление соли для уменьшения отёков и бросьте курить, чтобы улучшить кровоток. Избегайте горячих ванн и старайтесь поддерживать здоровый вес.

Увеличьте физическую активность, но избегайте перегрузок, принимайте контрастный душ и поднимайте ноги вверх для разгрузки вен. Использование откидного стула или табурета поможет освежить кровь в ногах и снять напряжение.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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