Причины тяжести в ногах и способы их устранить

Тяжесть и боль в ногах после тренировки — нормально, но постоянные симптомы могут указывать на заболевания. Важно определить причину и выбрать правильное лечение. Простые домашние средства могут помочь облегчить состояние.
Регулярно меняйте положение тела, избегайте длительного сидения или стояния, носите компрессионные носки, чтобы улучшить кровообращение. Сократите потребление соли для уменьшения отёков и бросьте курить, чтобы улучшить кровоток. Избегайте горячих ванн и старайтесь поддерживать здоровый вес.
Увеличьте физическую активность, но избегайте перегрузок, принимайте контрастный душ и поднимайте ноги вверх для разгрузки вен. Использование откидного стула или табурета поможет освежить кровь в ногах и снять напряжение.
Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.