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Дневная усталость и сонливость: узнайте, как взбодриться и пережить день на позитиве

Как избежать дневной сонливости и усталости
1:09
Здоровье

Дневная усталость и сонливость — это проблема, которую нельзя игнорировать, так как она может существенно снизить продуктивность и качество жизни. Психологи утверждают, что основная причина этого состояния — нарушение ночного сна.

Как избежать дневной сонливости и усталости
Фото: Wikipedia by U3207862, CC BY-SA 4.0

Для хорошего самочувствия необходимо спать минимум семь часов, но современная жизнь часто не позволяет уделять сну достаточно времени. Чтобы вернуть бодрость в дневное время, важно нормализовать биологические ритмы.

Слишком высокая физическая активность может привести к дневной усталости, поэтому стоит пересмотреть свой график тренировок. Также не стоит забывать о правильном питании: избыток простых углеводов и дефицит витаминов могут вызвать сонливость.

Для улучшения самочувствия важно уделять внимание рациону, возможно, обратиться к диетологу и следить за уровнем витаминов и минералов в организме.

Таким образом, для борьбы с дневной усталостью необходимо комплексно подходить к своему образу жизни, корректируя режим дня, уровень физической активности и питание.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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