Лекарства против стресса: почему они могут быть опасны

Побочные эффекты успокоительных: что важно знать

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди при выборе успокоительных средств обращаются за советом к друзьям, но это может быть опасно. Седативные препараты часто вызывают серьезные побочные эффекты. Например, аритмия может возникнуть при приеме различных успокоительных средств, и в этом случае необходимо обратиться к врачу и сделать ЭКГ.

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Другие побочные эффекты включают отёки, сыпь и зуд, которые могут быть вызваны избытком лития в организме. Антидепрессанты могут вызвать резкую смену настроения, что затрудняет контроль состояния. Бессонница также является частым побочным эффектом, особенно у тех, кто принимает препараты для контроля эмоций.

Любые изменения в состоянии здоровья требуют консультации специалиста для корректировки дозировки или подбора другого средства.