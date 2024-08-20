Лекарства против стресса: почему они могут быть опасны

Многие люди при выборе успокоительных средств обращаются за советом к друзьям, но это может быть опасно. Седативные препараты часто вызывают серьезные побочные эффекты. Например, аритмия может возникнуть при приеме различных успокоительных средств, и в этом случае необходимо обратиться к врачу и сделать ЭКГ.
Другие побочные эффекты включают отёки, сыпь и зуд, которые могут быть вызваны избытком лития в организме. Антидепрессанты могут вызвать резкую смену настроения, что затрудняет контроль состояния. Бессонница также является частым побочным эффектом, особенно у тех, кто принимает препараты для контроля эмоций.
Любые изменения в состоянии здоровья требуют консультации специалиста для корректировки дозировки или подбора другого средства.
Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.