Лекарства против стресса: почему они могут быть опасны

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Побочные эффекты успокоительных: что важно знать
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Здоровье

Многие люди при выборе успокоительных средств обращаются за советом к друзьям, но это может быть опасно. Седативные препараты часто вызывают серьезные побочные эффекты. Например, аритмия может возникнуть при приеме различных успокоительных средств, и в этом случае необходимо обратиться к врачу и сделать ЭКГ.

Побочные эффекты успокоительных: что важно знать
Фото: morguefile.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Другие побочные эффекты включают отёки, сыпь и зуд, которые могут быть вызваны избытком лития в организме. Антидепрессанты могут вызвать резкую смену настроения, что затрудняет контроль состояния. Бессонница также является частым побочным эффектом, особенно у тех, кто принимает препараты для контроля эмоций.

Любые изменения в состоянии здоровья требуют консультации специалиста для корректировки дозировки или подбора другого средства.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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