Почему витамин С может привести к бессоннице

Не все витамины полезны: как избежать ошибок в приёме

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С детства мы знаем о важности поддержания витаминного баланса. Однако бесконтрольный прием витаминов может быть опасен. Витамин С, который часто используется при первых признаках простуды, выводится из организма быстро, но его переизбыток может вызвать проблемы с ЖКТ, головные боли и бессонницу.

Фото: pixabay.com by public domain, PDM

Витамин А полезен для зрения и кожи, но его передозировка, особенно у беременных, может привести к серьёзным проблемам, включая дефекты у ребенка.

Витамин D необходим большинству людей в средней полосе России, но его нельзя принимать в больших дозах без контроля врача, иначе это может привести к артериальным проблемам и болям в суставах. Правильный подход к приёму витаминов и консультация со специалистом помогут избежать этих рисков.