Названы пять добавок в чай, которые усиливают пользу этого напитка

Эксперты Роспотребнадзора советуют добавлять в чай облепиху и имбирь

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чай — один из самых популярных напитков в России, любимый многими за его вкус, пользу и доступность. Он помогает снизить артериальное давление, заряжает бодростью и снабжает организм антиоксидантами. Специалисты Роспотребнадзора назвали пять добавок, благодаря которым чай станет ещё более полезным и вкусным.

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Эксперты Роспотребнадзора рекомендуют добавлять в чай ягоды облепихи, которые богаты витаминами С, Е, К, РР и группы В, а также железом и марганцем. Такой напиток укрепит иммунитет и улучшит работу желудочно-кишечного тракта, говорится в статье для портала "Здоровое питание".

Корень имбиря также усиливает полезные свойства чая, обладает противовоспалительным действием, помогает при головной боли, стрессе и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Мята и чабрец придают чаю яркий вкус и аромат, а также обладают антисептическими и антибактериальными свойствами. Они помогут при заболеваниях верхних дыхательных путей и гриппе, а также снимут усталость.

Многие добавляют в чай лимон, который богат витамином С и помогает при инфекционных заболеваниях. Важно помнить, что перед добавлением лимона в чай его нужно обдать кипятком, чтобы фрукт стал более ароматным.