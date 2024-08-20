Керамические вкладки или пломбы: что лучше для ваших зубов

Как выбрать между керамической вкладкой и композитной пломбой

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Современная стоматология предлагает разные методы лечения зубов, что может запутать пациента. Выбор между керамическими вкладками и композитными пломбами зависит от конкретных показаний. "Мертвые" зубы требуют укрепления штифтом и коронкой.

Фото: flickr.com by Конор Лоулесс, CC BY 2.0

Пломбы подходят для небольших кариозных поражений, тогда как керамические вкладки эффективны при больших объемах разрушений, особенно для восстановления жевательной поверхности.

Исключения включают пациентов с проблемами прикуса, которым рекомендуют пломбы для сохранения привычного состояния челюсти. Окончательное решение о методе лечения принимает специалист, основываясь на состоянии кариозной полости.