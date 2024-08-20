Сколиоз: неожиданные симптомы и методы лечения

Сколиоз: причины, симптомы и методы лечения

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сколиоз — это искривление позвоночника, имеющее S-образную или C-образную форму. В начальных стадиях заболевание протекает безболезненно и часто диагностируется у подростков и взрослых. Тяжесть сколиоза варьируется от легких нарушений до серьезных деформаций.

Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, PDM

Основные нехирургические методы лечения включают двигательную терапию, остеопатию и корсеты при деформации более 20 градусов. Сколиоз существенно влияет на качество жизни: даже при легкой степени наблюдаются затруднения в нагрузках на позвоночник, в тяжелых случаях — хроническая боль, ограничение движений, проблемы с сердцем и дыханием.

Заболевание трудно предсказуемо, что осложняет лечение и прогнозирование последствий. Важно как можно раньше выявить признаки сколиоза и начать лечение. Профилактика и ранняя диагностика играют ключевую роль, особенно для детей, у которых заболевание может быть связано с нарушением расположения костей черепа.

Остеопатия признана эффективной методикой, работающей со всем организмом. Чем раньше начнется лечение, тем больше шансов предотвратить серьезные осложнения.