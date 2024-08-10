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Диетолог рассказал, какие два популярных масла россиянам не стоит употреблять в пищу

Врач Березников: масло авокадо и оливковое масло могут быть вредными для здоровья
1:24
Здоровье

Заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ и доктор медицинских наук Алексей Березников обратил внимание на то, что популярное оливковое масло и масло авокадо могут быть вредными для здоровья.

Врач Березников: масло авокадо и оливковое масло могут быть вредными для здоровья
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, PDM

В своём интервью для РИА Новости Березников заявил, что рафинированное дезодорированное оливковое масло не приносит пользы организму, а масло авокадо может содержать токсичные вещества, такие как фунгицид, который может вызвать проблемы с печенью.

"Технология очистки предполагает использование углеводородов, которые токсичны для печени. Такие масла не могут быть полезны для человека. Чтобы получить полинасыщенные кислоты и витамины, нужно выбирать нерафинированные, недезодорированные, натуральные масла", — сказал Березников.

Специалист считает, что для получения полиненасыщенных кислот и витаминов следует выбирать нерафинированные, недезодорированные масла, такие как льняное, рыжиковое и горчичное. Эти масла использовались ещё в XIX веке и могут стать хорошей альтернативой кукурузному и подсолнечному маслу, которые также не являются оптимальным выбором.

Березников отмечает, что эти масла легко найти в гипермаркетах, и они являются более здоровым выбором для россиян.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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