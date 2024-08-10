Заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ и доктор медицинских наук Алексей Березников обратил внимание на то, что популярное оливковое масло и масло авокадо могут быть вредными для здоровья.
В своём интервью для РИА Новости Березников заявил, что рафинированное дезодорированное оливковое масло не приносит пользы организму, а масло авокадо может содержать токсичные вещества, такие как фунгицид, который может вызвать проблемы с печенью.
"Технология очистки предполагает использование углеводородов, которые токсичны для печени. Такие масла не могут быть полезны для человека. Чтобы получить полинасыщенные кислоты и витамины, нужно выбирать нерафинированные, недезодорированные, натуральные масла", — сказал Березников.
Специалист считает, что для получения полиненасыщенных кислот и витаминов следует выбирать нерафинированные, недезодорированные масла, такие как льняное, рыжиковое и горчичное. Эти масла использовались ещё в XIX веке и могут стать хорошей альтернативой кукурузному и подсолнечному маслу, которые также не являются оптимальным выбором.
Березников отмечает, что эти масла легко найти в гипермаркетах, и они являются более здоровым выбором для россиян.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.