Советы диетолога: как правильно есть арбуз

Врач-диетолог Тараско: что нельзя есть с арбузом

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Анастасия Тараско поделилась рекомендациями по употреблению арбуза. По ее словам, арбуз не следует есть вместе с жирными продуктами, такими как мясо, так как это может вызвать проблемы с пищеварением.

Фото: Adobe Stock by Klymentii, PDM

Организм не сможет выработать необходимые ферменты для переваривания пищи, что может привести к неприятным последствиям. Кроме того, арбуз следует употреблять умеренно из-за высокого содержания фруктозы — около 4,3 грамма на 100 граммов ягоды.

Превышение дневной нормы фруктозы, которая обычно составляет до 40 граммов, может перегрузить печень. Арбуз может стать источником бактериальных инфекций, таких как гепатит А и дизентерия, если его поливали зараженной водой.