Советы диетолога: как правильно есть арбуз

Врач-диетолог Анастасия Тараско поделилась рекомендациями по употреблению арбуза. По ее словам, арбуз не следует есть вместе с жирными продуктами, такими как мясо, так как это может вызвать проблемы с пищеварением.
Организм не сможет выработать необходимые ферменты для переваривания пищи, что может привести к неприятным последствиям. Кроме того, арбуз следует употреблять умеренно из-за высокого содержания фруктозы — около 4,3 грамма на 100 граммов ягоды.
Превышение дневной нормы фруктозы, которая обычно составляет до 40 граммов, может перегрузить печень. Арбуз может стать источником бактериальных инфекций, таких как гепатит А и дизентерия, если его поливали зараженной водой.
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