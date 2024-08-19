Море лечит псориаз: правда или миф

Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус рассказали о положительном влиянии моря и солнца на лечение псориаза. Продеус пояснил, что фототерапия помогает уменьшить активность лимфоцитов.
В случае псориаза лимфоциты атакуют собственный организм, тем самым уменьшая интенсивность воспалений и псориатических бляшек. Малышева добавила, что морская вода способствует очищению ран и отшелушиванию кожи, что также приносит облегчение пациентам.
Эксперты отметили, что многие люди ездят на море два раза в год или даже переезжают жить поближе к морю, чтобы избавиться от симптомов псориаза.
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