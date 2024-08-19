Признаки патологии у детей, которые нельзя игнорировать

В возрасте около трех лет, когда ребенок уже освоил ползание, ходьбу и прыжки, важно обратить внимание на его походку. Ортопед Антонина Завадская подчеркнула, что громкое топанье может указывать на патологию.
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Если этот симптом сохраняется, прогрессирует или сопровождается болью, необходимо проконсультироваться с педиатром или ортопедом.
Завадская объяснила, что продолжительные нарушения в походке могут свидетельствовать о таких заболеваниях, как плоскостопие, вальгусная деформация коленных суставов, укороченное ахиллово сухожилие и косолапость. Чем раньше выявить проблему, тем больше шансов на успешное лечение.
Специализируется на лечении, диагностике и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе плечелопаточного периартроза, остеоартроза, пяточной шпоры, сколиоза, плоскостопия, кривошеи, косолапости и др