Признаки патологии у детей, которые нельзя игнорировать

Ортопед Завадская: как вовремя обнаружить проблемы с походкой у детей

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В возрасте около трех лет, когда ребенок уже освоил ползание, ходьбу и прыжки, важно обратить внимание на его походку. Ортопед Антонина Завадская подчеркнула, что громкое топанье может указывать на патологию.

Фото: defenseimagery.mil by MC1 Chris Fahey

Если этот симптом сохраняется, прогрессирует или сопровождается болью, необходимо проконсультироваться с педиатром или ортопедом.

Завадская объяснила, что продолжительные нарушения в походке могут свидетельствовать о таких заболеваниях, как плоскостопие, вальгусная деформация коленных суставов, укороченное ахиллово сухожилие и косолапость. Чем раньше выявить проблему, тем больше шансов на успешное лечение.