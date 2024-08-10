Эксперт рассказал о добавке к блюдам, которая позволит не переедать и быстрее похудеть

Биотехнолог Куликов: семена чиа могут помочь при похудении

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов сообщил о пользе семян чиа для снижения веса.

Фото: commons.wikimedia.org by ParentingPatch, CC BY-SA 3.0

"Небольшие исследования 2017 и 2021 годов свидетельствовали, что употребление йогурта и смузи, смешанных с семенами чиа, на завтрак усиливали чувство сытости у испытуемых и сокращали их кратковременный прием пищи по сравнению с теми, кто ел блюда без семян чиа", — рассказал Куликов в беседе с РИА Новости.

Однако специалист подчеркнул, что включение семян чиа в рацион не является панацеей для быстрого похудения, и в краткосрочной перспективе заметного результата может не быть, особенно если в рационе недостаточно других видов клетчатки, много насыщенных жиров и отсутствуют важные питательные вещества.

Семена чиа можно добавлять в напитки, морсы, смузи, йогурты и выпечку, так как они практически безвкусны. Рекомендуется использовать их в комплексных программах питания, учитывающих индивидуальные особенности потребителя, его текущий нутриентный статус, образ жизни и пищевые привычки.

Куликов также отметил, что семена чиа очень полезны, так как содержат жирные кислоты омега-3, витамины группы B и множество микроэлементов, таких как кальций, калий, магний, фосфор, железо, марганец, медь, селен и цинк. Они положительно влияют на пищеварение, укрепляют костную ткань, регулируют уровень сахара в крови и улучшают состояние кожи и волос. Благодаря высокому содержанию белка и клетчатки семена чиа способствуют длительному ощущению сытости, что делает их эффективным средством для снижения веса.