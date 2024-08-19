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Почему холодные ноги могут сигнализировать о болезни

Эндокринолог Атаманова объяснила, почему мерзнут ноги
1:18
Здоровье

Эндокринолог Юлия Атаманова предупреждает, что постоянно холодные ноги могут быть признаком различных заболеваний. Одной из основных причин является гипотиреоз — заболевание щитовидной железы, при котором снижается обмен веществ и приток кислорода к тканям.

Эндокринолог Атаманова объяснила, почему мерзнут ноги
Фото: commons.wikimedia. org by Sockiplast67, PDM

Помимо холодных ног, гипотиреоз сопровождается сухостью кожи, выпадением волос, отеками и сильной утомляемостью. Для диагностики необходимо сдать анализы на ТТГ и уровень свободного Т4.

Вторая распространённая причина — сахарный диабет. При диабете повреждаются сосуды и нервные окончания, что ухудшает кровоснабжение стоп. Другие возможные причины включают анемию и ожирение.

Анемия приводит к недостатку гемоглобина, из-за чего ткани недополучают кислород и питательные вещества. Ожирение увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, способствуя развитию гипертонии и атеросклероза, что также сужает просвет сосудов и ухудшает кровоток.

Юлия Атаманова подчеркивает, что важно своевременно обратиться к врачу при симптомах холодных ног, чтобы исключить серьёзные заболевания и начать соответствующее лечение.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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