Почему холодные ноги могут сигнализировать о болезни

Эндокринолог Атаманова объяснила, почему мерзнут ноги

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Юлия Атаманова предупреждает, что постоянно холодные ноги могут быть признаком различных заболеваний. Одной из основных причин является гипотиреоз — заболевание щитовидной железы, при котором снижается обмен веществ и приток кислорода к тканям.

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Помимо холодных ног, гипотиреоз сопровождается сухостью кожи, выпадением волос, отеками и сильной утомляемостью. Для диагностики необходимо сдать анализы на ТТГ и уровень свободного Т4.

Вторая распространённая причина — сахарный диабет. При диабете повреждаются сосуды и нервные окончания, что ухудшает кровоснабжение стоп. Другие возможные причины включают анемию и ожирение.

Анемия приводит к недостатку гемоглобина, из-за чего ткани недополучают кислород и питательные вещества. Ожирение увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, способствуя развитию гипертонии и атеросклероза, что также сужает просвет сосудов и ухудшает кровоток.

Юлия Атаманова подчеркивает, что важно своевременно обратиться к врачу при симптомах холодных ног, чтобы исключить серьёзные заболевания и начать соответствующее лечение.