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Микропластик: узнайте, как от него избавиться

Микропластик в пище и воде: как защитить свое здоровье
0:35
Здоровье

Микропластик представляет собой мелкие частицы пластика менее 5 мм, которые загрязняют окружающую среду и проникают в пищевую цепочку. Основной источник попадания микропластика в пищу и воду — пластиковая упаковка продуктов.

Микропластик в пище и воде: как защитить свое здоровье
Фото: Freepik by Racool_studio, PDM

Один из эффективных способов снизить потребление микропластика — кипячение воды, что способствует разрушению некоторых видов микропластика.

Помимо этого, можно использовать фильтры для воды, выбирать продукты в стеклянной или бумажной упаковке и избегать одноразовой пластиковой посуды.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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