Микропластик: узнайте, как от него избавиться

Микропластик представляет собой мелкие частицы пластика менее 5 мм, которые загрязняют окружающую среду и проникают в пищевую цепочку. Основной источник попадания микропластика в пищу и воду — пластиковая упаковка продуктов.
Один из эффективных способов снизить потребление микропластика — кипячение воды, что способствует разрушению некоторых видов микропластика.
Помимо этого, можно использовать фильтры для воды, выбирать продукты в стеклянной или бумажной упаковке и избегать одноразовой пластиковой посуды.
Нежные и воздушные творожники — отличный выбор для вкусного завтрака или легкого перекуса. Эти небольшие сырники легко приготовить дома и порадовать близких вкусной домашней выпечкой.