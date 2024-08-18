Микропластик: узнайте, как от него избавиться

Микропластик в пище и воде: как защитить свое здоровье

0:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Микропластик представляет собой мелкие частицы пластика менее 5 мм, которые загрязняют окружающую среду и проникают в пищевую цепочку. Основной источник попадания микропластика в пищу и воду — пластиковая упаковка продуктов.

Фото: Freepik by Racool_studio, PDM

Один из эффективных способов снизить потребление микропластика — кипячение воды, что способствует разрушению некоторых видов микропластика.

Помимо этого, можно использовать фильтры для воды, выбирать продукты в стеклянной или бумажной упаковке и избегать одноразовой пластиковой посуды.