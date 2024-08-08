Раскрыта реальная опасность пробуждения по будильнику

Эндокринолог Зухра Павлова посоветовала отказаться от будильника

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Знаменитая эндокринолог Зухра Павлова посоветовала просыпаться самостоятельно или хотя бы не заводить по несколько будильников.

Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html

В своём телеграм-канале она рассказала об эксперименте репортёрки Business Insider Deutschland, которая отказалась от будильника на неделю и в результате почувствовала себя значительно лучше, умнее и работоспособней. "Её эксперимент лишь подтверждает выводы других исследований на тему того, что сигналы тревоги, включая звук будильника, вредны для человеческого здоровья — физического и психического", — прокомментировала врач.

"Внезапное пробуждение от резкого звука — это огромный стресс. Мозг решает, что человеку грозит опасность и производит выброс адреналина. Сердце начинает биться очень быстро, кровяное давление повышается", — объяснила она.

Если будильник прозвенит во время фазы глубокой фазы (подогнать время срабатывания под фазы сна трудно), то возможно такое неприятное состояние, как инертность сна — разбитость в течение нескольких часов после пробуждения.

Павлова посоветовала последовать примеру журналистки и отказаться от будильника. "Если у вас налажен режим сна — раннее укладывание, сон около восьми часов и не поздний подъём — то проблем с тем, чтобы встать на работу к обычному времени самостоятельно, быть не должно", — заверила она.

Если не очень доверяете своим внутренним часам, попробуйте световой будильник, имитирующий рассвет, или поставьте на будильник мелодию с постепенно нарастающей громкостью, заключила специалист.

Ранее схожими рекомендациями поделился психолог Анатолий Некрасов.