Раскрыта реальная опасность пробуждения по будильнику

Знаменитая эндокринолог Зухра Павлова посоветовала просыпаться самостоятельно или хотя бы не заводить по несколько будильников.
В своём телеграм-канале она рассказала об эксперименте репортёрки Business Insider Deutschland, которая отказалась от будильника на неделю и в результате почувствовала себя значительно лучше, умнее и работоспособней. "Её эксперимент лишь подтверждает выводы других исследований на тему того, что сигналы тревоги, включая звук будильника, вредны для человеческого здоровья — физического и психического", — прокомментировала врач.
"Внезапное пробуждение от резкого звука — это огромный стресс. Мозг решает, что человеку грозит опасность и производит выброс адреналина. Сердце начинает биться очень быстро, кровяное давление повышается", — объяснила она.
Если будильник прозвенит во время фазы глубокой фазы (подогнать время срабатывания под фазы сна трудно), то возможно такое неприятное состояние, как инертность сна — разбитость в течение нескольких часов после пробуждения.
Павлова посоветовала последовать примеру журналистки и отказаться от будильника. "Если у вас налажен режим сна — раннее укладывание, сон около восьми часов и не поздний подъём — то проблем с тем, чтобы встать на работу к обычному времени самостоятельно, быть не должно", — заверила она.
Если не очень доверяете своим внутренним часам, попробуйте световой будильник, имитирующий рассвет, или поставьте на будильник мелодию с постепенно нарастающей громкостью, заключила специалист.
Ранее схожими рекомендациями поделился психолог Анатолий Некрасов.
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