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Раскрыта реальная опасность пробуждения по будильнику

Эндокринолог Зухра Павлова посоветовала отказаться от будильника

1:44
Здоровье

Знаменитая эндокринолог Зухра Павлова посоветовала просыпаться самостоятельно или хотя бы не заводить по несколько будильников.

Эндокринолог Зухра Павлова посоветовала отказаться от будильника
Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html

В своём телеграм-канале она рассказала об эксперименте репортёрки Business Insider Deutschland, которая отказалась от будильника на неделю и в результате почувствовала себя значительно лучше, умнее и работоспособней. "Её эксперимент лишь подтверждает выводы других исследований на тему того, что сигналы тревоги, включая звук будильника, вредны для человеческого здоровья — физического и психического", — прокомментировала врач.

"Внезапное пробуждение от резкого звука — это огромный стресс. Мозг решает, что человеку грозит опасность и производит выброс адреналина. Сердце начинает биться очень быстро, кровяное давление повышается", — объяснила она.

Если будильник прозвенит во время фазы глубокой фазы (подогнать время срабатывания под фазы сна трудно), то возможно такое неприятное состояние, как инертность сна — разбитость в течение нескольких часов после пробуждения.

Павлова посоветовала последовать примеру журналистки и отказаться от будильника. "Если у вас налажен режим сна — раннее укладывание, сон около восьми часов и не поздний подъём — то проблем с тем, чтобы встать на работу к обычному времени самостоятельно, быть не должно", — заверила она.

Если не очень доверяете своим внутренним часам, попробуйте световой будильник, имитирующий рассвет, или поставьте на будильник мелодию с постепенно нарастающей громкостью, заключила специалист.

Ранее схожими рекомендациями поделился психолог Анатолий Некрасов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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