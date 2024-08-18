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Как сливочное масло влияет на холестерин

Врач-диетолог Ионова рассказала о влиянии сливочного масла на уровень холестерина
0:44
Здоровье

Врач-диетолог Лидия Ионова прокомментировала исследование американских учёных о влиянии сливочного масла на уровень плохого холестерина, что может привести к диабету и инсульту.

Врач-диетолог Ионова рассказала о влиянии сливочного масла на уровень холестерина
Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky, CC0

Она подчеркнула, что проблема заключается не в отдельном продукте, а в общей структуре питания, однако признала, что сливочное масло малополезно.

По её словам, насыщенные жиры в сливочном масле негативно влияют на организм, в то время как полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 из растительных масел действуют иначе. В то же время умеренное потребление сливочного масла необходимо в ряде случаев, например, для беременных женщин.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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