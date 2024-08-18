Как сливочное масло влияет на холестерин

Врач-диетолог Ионова рассказала о влиянии сливочного масла на уровень холестерина

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Лидия Ионова прокомментировала исследование американских учёных о влиянии сливочного масла на уровень плохого холестерина, что может привести к диабету и инсульту.

Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky, CC0

Она подчеркнула, что проблема заключается не в отдельном продукте, а в общей структуре питания, однако признала, что сливочное масло малополезно.

По её словам, насыщенные жиры в сливочном масле негативно влияют на организм, в то время как полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 из растительных масел действуют иначе. В то же время умеренное потребление сливочного масла необходимо в ряде случаев, например, для беременных женщин.