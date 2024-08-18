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Почему долгий сон может привести к заболеваниям

Невролог Демьяновская: как сон более 9 часов в сутки может повлиять на ваше состояние
1:12
Здоровье

Невролог Екатерина Демьяновская заявила, что чрезмерный сон у взрослых, продолжительностью более девяти часов в сутки, может быть признаком серьёзных проблем со здоровьем.

Невролог Демьяновская: как сон более 9 часов в сутки может повлиять на ваше состояние
Фото: Pexels by Ron Lach, PDM

Она подчеркнула, что такие люди на 33% больше подвержены риску ишемической болезни сердца и на 48% — смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, гиперсомния связана с повышением уровня сахара в крови и развитием диабета второго типа: у таких людей риск заболевания вдвое выше по сравнению с теми, кто спит по 7-8 часов.

Избыточный сон также способствует ожирению и нарушению обменных процессов. Нарушения сна могут быть вызваны депрессией, тревожными расстройствами, гипотиреозом и приемом антидепрессантов и антигистаминов.

Частые причины необходимости длительного сна включают ночное апноэ, синдром беспокойных ног, бруксизм и хроническую боль. Демьяновская рекомендует обращаться к врачу при регулярной нехватке стандартных 7-9 часов ночного отдыха, чтобы выяснить причины и устранить их.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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