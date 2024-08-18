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Как кофе защищает ваш мозг

Эндокринолог Павлова: кофе защищает мозг от хронического стресса
0:58
Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о новом исследовании, которое показало защитные свойства кофе для мозга. В исследовании участвовали 47 мышей, разделённых на четыре группы, которым давали либо обычное зерно, либо зерно с добавлением 0,02% хлорогеновой и кофейной кислот.

Эндокринолог Павлова: кофе защищает мозг от хронического стресса
Фото: commons.wikimedia.org by Sofiya Levchenko sofelini, PDM

Мыши подвергались стрессу из-за отсутствия мягкой подстилки. Результаты показали, что у грызунов, получавших полифенолы, не было замечено когнитивных нарушений и проблем с выживанием клеток.

Полифенолы, обладающие антиоксидантным действием, помогают предотвратить ухудшение когнитивных функций и снижают риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Павлова подчеркнула, что дальнейшие исследования помогут выяснить, насколько кофейные полифенолы могут защитить человеческий мозг от стрессовых факторов.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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