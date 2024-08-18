Как кофе защищает ваш мозг

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о новом исследовании, которое показало защитные свойства кофе для мозга. В исследовании участвовали 47 мышей, разделённых на четыре группы, которым давали либо обычное зерно, либо зерно с добавлением 0,02% хлорогеновой и кофейной кислот.
Мыши подвергались стрессу из-за отсутствия мягкой подстилки. Результаты показали, что у грызунов, получавших полифенолы, не было замечено когнитивных нарушений и проблем с выживанием клеток.
Полифенолы, обладающие антиоксидантным действием, помогают предотвратить ухудшение когнитивных функций и снижают риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.
Павлова подчеркнула, что дальнейшие исследования помогут выяснить, насколько кофейные полифенолы могут защитить человеческий мозг от стрессовых факторов.
Нежные и воздушные творожники — отличный выбор для вкусного завтрака или легкого перекуса. Эти небольшие сырники легко приготовить дома и порадовать близких вкусной домашней выпечкой.