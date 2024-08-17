Жиры в рационе: развенчание популярных мифов

Как жиры влияют на наш организм: они могут быть полезны

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В конце прошлого века жиры были демонизированы и объявлены главной причиной ожирения и множества заболеваний, особенно сердечно-сосудистых. Однако исследователи тех лет упустили из виду высокий уровень потребления сахара и низкое содержание клетчатки в диетах людей, что оказалось более опасным.

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Современные исследования показывают, что не все жиры вредны. Мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, содержащиеся в оливковом масле, авокадо, орехах и жирной рыбе, полезны для сердца и мозга.

Миф о том, что жиры неизбежно ведут к набору веса, опровергнут: важную роль играют генетика, сон, стресс и общий рацион. Насыщенные жиры, хотя их и стоит ограничивать, не всегда вредны. Например, кокосовое масло может быть полезным в умеренных количествах.

Диеты с очень низким содержанием жиров опасны, так как могут привести к дефициту важных питательных веществ и проблемам со здоровьем. Важно выбирать разнообразные и сбалансированные источники жиров, поддерживая общее здоровье с помощью разумного питания и физической активности.