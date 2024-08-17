Шоколад: сколько и когда его есть, чтобы укрепить здоровье

Шоколад может быть полезен для здоровья при умеренном потреблении, начиная с трёх лет по 20-30 граммов в сутки, а в старшем возрасте — до 50-60 граммов, предпочтительно тёмного шоколада без добавок.
Тёмный шоколад содержит теобромин, который тонизирует, но не вызывает зависимости, и проантоцианидины, которые улучшают уровень холестерина и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, шоколад богат триптофаном, способствующим выработке серотонина.
Однако из-за высокой калорийности и содержания сахара и жира шоколад не рекомендуется людям, стремящимся похудеть или страдающим сахарным диабетом.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.