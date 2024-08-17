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Эти продукты нельзя сочетать с виноградом

Диетолог Белоусова объяснила, с чем нельзя смешивать виноград
0:38
Здоровье

Диетолог и нутрициолог Анна Белоусова рассказала, что виноград не рекомендуется употреблять с молочными и кисломолочными продуктами из-за возможных проблем с желудочно-кишечным трактом.

Диетолог Белоусова объяснила, с чем нельзя смешивать виноград
Фото: creativecommons.org by Kelly Nigro is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Однако сочетание винограда с сыром и орехами является классическим французским десертом и вполне допустимо. Белоусова также развеяла миф, поддерживаемый сторонниками раздельного питания, о том, что виноград плохо сочетается с огурцами и дыней.

Специалист подчеркнула, что это утверждение не имеет под собой научных оснований и является заблуждением.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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