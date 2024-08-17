Эти продукты нельзя сочетать с виноградом

Диетолог Белоусова объяснила, с чем нельзя смешивать виноград

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог и нутрициолог Анна Белоусова рассказала, что виноград не рекомендуется употреблять с молочными и кисломолочными продуктами из-за возможных проблем с желудочно-кишечным трактом.

Фото: creativecommons.org by Kelly Nigro is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Однако сочетание винограда с сыром и орехами является классическим французским десертом и вполне допустимо. Белоусова также развеяла миф, поддерживаемый сторонниками раздельного питания, о том, что виноград плохо сочетается с огурцами и дыней.

Специалист подчеркнула, что это утверждение не имеет под собой научных оснований и является заблуждением.