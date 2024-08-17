Эти продукты нельзя сочетать с виноградом

Диетолог и нутрициолог Анна Белоусова рассказала, что виноград не рекомендуется употреблять с молочными и кисломолочными продуктами из-за возможных проблем с желудочно-кишечным трактом.
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Однако сочетание винограда с сыром и орехами является классическим французским десертом и вполне допустимо. Белоусова также развеяла миф, поддерживаемый сторонниками раздельного питания, о том, что виноград плохо сочетается с огурцами и дыней.
Специалист подчеркнула, что это утверждение не имеет под собой научных оснований и является заблуждением.
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия