Раскрыты тяжёлые последствия несовместимости грейпфрута с лекарствами: возможна передозировка

Диетолог Марина Макиша подтвердила несовместимость грейпфрута с лекарствами

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медицина категорически запрещает запивать таблетки соком цитрусовых, особенно грейпфрута. Pravda.Ru узнала у врача-диетолога Марины Макиши, почему.

Фото: PIXNIO by Bicanski, CC0

Причина кроется в печени, ответила она. "На самом деле это просто ферменты, которые работают в клетках печени, — цитохромы, и они принимают участие, в том числе, поскольку печень у нас главным органом детоксикации является в расщеплении ряда веществ, которые поступают в организм. Скорее всего, в грейпфруте содержится что-то, что может ингибировать, или блокировать, работу фермента цитохром P450 в клетках печени. И это может привести к тому, что лекарственный препарат, который поступает в организм, плохо расщепляется, в результате повышается его концентрация. Это может, соответственно, привести к передозировке и побочным эффектам", — объяснила собеседница издания.

По её словам, цитохром P450 метаболизирует до 50% различных лекарственных средств.

"Соответственно, если работа этого фермента блокируется, то расщепление лекарственных средств нормально не происходит, и эти они могут накапливаться в организме, что повлечёт передозировку", — предупредила врач.

Это означает не только запрет запивать таблетки грейпфрутовым соком (их в принципе только водой рекомендовано запивать), но полное исключение грейпфрута в течение как минимум четырёх часов после приёма лекарственных препаратов.

Вместе с тем эта особенность грейпфрута не делает его несовместимым с другими продуктами. "Здесь нужно понимать, что какой-то несовместимости с продуктами питания в принципе особо не существует, потому что наш организм устроен так, что он приучен к смешанному питанию, поэтому грейпфрутовый сок вызвать каких-то несварений, непереварений и так далее не может", — заключила Марина Макиша.