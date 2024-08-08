Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как организовать хранение на балконе
Нефтегазовый аналитик Крутихин* высмеял атаку ВСУ на Курскую область
Как добавить яркость в нейтральный интерьер
Эндокринолог Зухра Павлова посоветовала отказаться от будильника
"Хотят повторить?": немцы приветствуют использование своих танков под Курском
Валерий Газзаев отметил 70-летие
Скотч и сосновые шишки облегчат жизнь владельца кошки
Неожиданный дефицит: как старые бамперы решают проблему с запчастями
"Youtube — всё?": пользователи сообщают о блокировке видеохостинга в России
Раскрыты тяжёлые последствия несовместимости грейпфрута с лекарствами: возможна передозировка

Диетолог Марина Макиша подтвердила несовместимость грейпфрута с лекарствами

2:00
Здоровье

Медицина категорически запрещает запивать таблетки соком цитрусовых, особенно грейпфрута. Pravda.Ru узнала у врача-диетолога Марины Макиши, почему.

Диетолог Марина Макиша подтвердила несовместимость грейпфрута с лекарствами
Фото: PIXNIO by Bicanski, CC0

Причина кроется в печени, ответила она. "На самом деле это просто ферменты, которые работают в клетках печени, — цитохромы, и они принимают участие, в том числе, поскольку печень у нас главным органом детоксикации является в расщеплении ряда веществ, которые поступают в организм. Скорее всего, в грейпфруте содержится что-то, что может ингибировать, или блокировать, работу фермента цитохром P450 в клетках печени. И это может привести к тому, что лекарственный препарат, который поступает в организм, плохо расщепляется, в результате повышается его концентрация. Это может, соответственно, привести к передозировке и побочным эффектам", — объяснила собеседница издания.

По её словам, цитохром P450 метаболизирует до 50% различных лекарственных средств.

"Соответственно, если работа этого фермента блокируется, то расщепление лекарственных средств нормально не происходит, и эти они могут накапливаться в организме, что повлечёт передозировку", — предупредила врач.

Это означает не только запрет запивать таблетки грейпфрутовым соком (их в принципе только водой рекомендовано запивать), но полное исключение грейпфрута в течение как минимум четырёх часов после приёма лекарственных препаратов.

Вместе с тем эта особенность грейпфрута не делает его несовместимым с другими продуктами. "Здесь нужно понимать, что какой-то несовместимости с продуктами питания в принципе особо не существует, потому что наш организм устроен так, что он приучен к смешанному питанию, поэтому грейпфрутовый сок вызвать каких-то несварений, непереварений и так далее не может", — заключила Марина Макиша.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения

Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.

Ракета большой дальности Р-37М ставит рекорды по поражению цели
В США Украине советуют "готовиться стать следующим Афганистаном"
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Сводка с фронта: в Курской области в кольце рота ССО ГУР Украины, в РФ возвращается ЧВК "Вагнер"
В зону спецоперации начали поступать танки Т-80БВМ с новой антидроновой защитой Дмитрий Плотников Эксперты советуют, как спокойно пережить блокировку YouTube Любовь Степушова Фрейлина Ольга Бутурлина умела найти ключики к сердцам детей Сергей Лебедев
Немецкая экономика возвращается в игру: производственные заказы выросли на 3,9%
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду
В США объяснили активацию второй эскадрильи истребителей F-35C
В США объяснили активацию второй эскадрильи истребителей F-35C
Последние материалы
"Хотят повторить?": немцы приветствуют использование своих танков под Курском
Валерий Газзаев отметил 70-летие
Скотч и сосновые шишки облегчат жизнь владельца кошки
Неожиданный дефицит: как старые бамперы решают проблему с запчастями
"Youtube — всё?": пользователи сообщают о блокировке видеохостинга в России
В зону спецоперации начали поступать танки Т-80БВМ с новой антидроновой защитой
Космонавт Олег Кононенко сфотографировал с борта МКС звёздный дождь над Землёй
Военкор Чапский сообщил из Рыльска об остановке продвижения ВСУ
Путешественники назвали места с самыми приятными запахами в мире
Три вокзала в Курской области закрыты из-за боевых действий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.