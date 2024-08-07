Парики в Китае разлетаются "как горячие пирожки" из-за облысения молодёжи

Китайцы скупают парики из-за массового облысения

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Китае массово стали лысеть молодые люди. Из-за этого в стране почти не осталось париков.

Фото: unsplash.com by Amy amyjoy__h, PDM

Интерес к накладным прядям в КНР с 2023 года увеличился вдвое. Исследование, проведённое китайскими аналитиками, показало неутешительные результаты. Более 70 процентов париков на местном рынке покупается людями моложе 30 лет. Это связано с массовым облысением местного населения, пишет "Чемпионат".

Исходя из опроса национальной комиссии по здравоохранению, примерно каждый шестой житель Китая страдает от облысения, а 80 процентов из этого числа впервые сталкивается с проблемой потери волос до 30 лет. Речь идет не только о мужчинах, но и о женщинах.

Покупатели также массово приобретают накладные локоны для съёмок, тематических вечеринок или съёмки видео.