Парики в Китае разлетаются "как горячие пирожки" из-за облысения молодёжи

В Китае массово стали лысеть молодые люди. Из-за этого в стране почти не осталось париков.
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Интерес к накладным прядям в КНР с 2023 года увеличился вдвое. Исследование, проведённое китайскими аналитиками, показало неутешительные результаты. Более 70 процентов париков на местном рынке покупается людями моложе 30 лет. Это связано с массовым облысением местного населения, пишет "Чемпионат".
Исходя из опроса национальной комиссии по здравоохранению, примерно каждый шестой житель Китая страдает от облысения, а 80 процентов из этого числа впервые сталкивается с проблемой потери волос до 30 лет. Речь идет не только о мужчинах, но и о женщинах.
Покупатели также массово приобретают накладные локоны для съёмок, тематических вечеринок или съёмки видео.
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