Врач раскрыла, почему может болеть голова

Врач Шубина: из-за жары голова может заболеть даже у здоровых людей

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования учёных показывают, что риск возникновения головной боли увеличивается на 8% в жаркую погоду. При этом причина не обязательно связана с солнечным или тепловым ударом. Важно знать о связи жары и головных болей всем, включая людей, не имеющих проблем со здоровьем.

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ВОЗ сообщает, что 4% взрослых людей во всем мире сталкиваются с головной болью 15 и более дней в месяц. По словам терапевта Полины Шубиной, жара может спровоцировать головную боль даже у тех, кто обычно ей не подвержен.

Этому есть два объяснения. Во-первых, высокие температуры вызывают расширение кровеносных сосудов, что приводит к снижению артериального давления и ухудшению кровоснабжения.

Во-вторых, в жару человек активно потеет, что может привести к обезвоживанию организма. В результате кровь становится более густой, нарушается кровоснабжение тканей, включая головной мозг, что вызывает резкий спазм сосудов. Для облегчения состояния рекомендуется употреблять прохладные напитки, как сообщает "Чемпионат".