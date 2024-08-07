Врач раскрыла, почему может болеть голова

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Врач Шубина: из-за жары голова может заболеть даже у здоровых людей

1:11
Здоровье

Исследования учёных показывают, что риск возникновения головной боли увеличивается на 8% в жаркую погоду. При этом причина не обязательно связана с солнечным или тепловым ударом. Важно знать о связи жары и головных болей всем, включая людей, не имеющих проблем со здоровьем.

Врач Шубина: из-за жары голова может заболеть даже у здоровых людей
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, PDM

ВОЗ сообщает, что 4% взрослых людей во всем мире сталкиваются с головной болью 15 и более дней в месяц. По словам терапевта Полины Шубиной, жара может спровоцировать головную боль даже у тех, кто обычно ей не подвержен.

Этому есть два объяснения. Во-первых, высокие температуры вызывают расширение кровеносных сосудов, что приводит к снижению артериального давления и ухудшению кровоснабжения.

Во-вторых, в жару человек активно потеет, что может привести к обезвоживанию организма. В результате кровь становится более густой, нарушается кровоснабжение тканей, включая головной мозг, что вызывает резкий спазм сосудов. Для облегчения состояния рекомендуется употреблять прохладные напитки, как сообщает "Чемпионат".

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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