Диетолог раскрыла, какие продукты ошибочно считаются вредными

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Врач Устинова: дрожжевой и бездрожжевой хлеб отличаются лишь закваской

1:16
Здоровье

Врач-терапевт и диетолог Елена Устинова развеяла распространённые заблуждения о пищевых продуктах, которые часто считаются вредными, как сообщает Газета.Ru.

Врач Устинова: дрожжевой и бездрожжевой хлеб отличаются лишь закваской
Фото: freestockphotos.biz by Пегги Греб, PDM

Сначала она успокоила заботящихся о своем здоровье любителей хлеба. По её словам, многие люди отказываются от дрожжевого хлеба в пользу бездрожжевого, но разница между ними состоит только в закваске. В дрожжевом хлебе закваска делается на дрожжах, а в бездрожжевом — на грибках. При этом польза и вред от обоих видов хлеба одинаковы.

"Идеальный состав хлеба — это пшеничная мука не первого сорта (а погрубее), ржаная мука, отруби, вода, соль и закваска. В таком случае и дрожжевой, и бездрожжевой хлеб будут одинаково полезны", — пояснила врач.

Также Елена Устинова отметила, что утверждение о вреде рыбных консервов для здоровья не соответствует действительности. Любая рыба, законсервированная в рассоле, а не в масле, является источником легкоусвояемого белка, йода, кальция и фосфора. В то же время она обратила внимание на высокое содержание соли в таких консервах.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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