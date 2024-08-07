Врач раскрыла, почему нельзя давить прыщи

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Врач Екшибарова: выдавливание прыщей вызвать появление рубцей на коже

1:05
Здоровье

Врач-косметолог Наталья Екшибарова предупредила о рисках выдавливания прыщей, которые могут привести к инфицированию крови, образованию фурункула, а также к образованию шрама или постакне на коже.

Врач Екшибарова: выдавливание прыщей вызвать появление рубцей на коже
Фото: Pexels by Athena, CC0

"Выдавливание воспалительных элементов является одной из причин появления рубцов и пятен постакне. При выдавливании происходит травмирование кожи, что усиливает воспаление и повышает риск образования рубцов. Кроме того, выдавливание может спровоцировать присоединение вторичной инфекции, что усугубит ситуацию", — поделилась Наталья Екшибарова в интервью для РИАМО.

Кроме того, врач подчеркнула, что последствия выдавленного прыща требуют длительного и тщательного ухода, включая правильное очищение и увлажнение кожи с помощью подходящих средств, применение медицинских мазей и лосьонов, а также защиту от вредного воздействия солнечных лучей. Она также посоветовала отказаться от соляриев, поскольку они могут спровоцировать пигментацию.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
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Врач-дерматокосметолог
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