Врач раскрыла, почему нельзя давить прыщи

Врач Екшибарова: выдавливание прыщей вызвать появление рубцей на коже

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-косметолог Наталья Екшибарова предупредила о рисках выдавливания прыщей, которые могут привести к инфицированию крови, образованию фурункула, а также к образованию шрама или постакне на коже.

Фото: Pexels by Athena, CC0

"Выдавливание воспалительных элементов является одной из причин появления рубцов и пятен постакне. При выдавливании происходит травмирование кожи, что усиливает воспаление и повышает риск образования рубцов. Кроме того, выдавливание может спровоцировать присоединение вторичной инфекции, что усугубит ситуацию", — поделилась Наталья Екшибарова в интервью для РИАМО.

Кроме того, врач подчеркнула, что последствия выдавленного прыща требуют длительного и тщательного ухода, включая правильное очищение и увлажнение кожи с помощью подходящих средств, применение медицинских мазей и лосьонов, а также защиту от вредного воздействия солнечных лучей. Она также посоветовала отказаться от соляриев, поскольку они могут спровоцировать пигментацию.