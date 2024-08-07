Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как применять сыворотку для ухода за растениями
Австралийский хоккеист задержан за кокаин на Олимпиаде в Париже
Звезда "Игры престолов" признался, что не собирается смотреть "Дом дракона"
Опубликован часовой геймплей Warhammer 40,000: Space Marine 2
Хлебозаводы Украины на грани остановки
Перекупщик призвал не приобретать машину с отремонтированным мотором
Шоколадное окрашивание: самый модный тренд августа-сентября 2024 года
Рынок недвижимости в Москве рухнул после отмены льготной ипотеки
Фильм "Собиратель душ" превзошёл "Фуриосу" по кассовым сборам в США
Врач раскрыла, какие фрукты нельзя есть после 50 лет

Врач Соломатина: после 50 лет стоит отказаться от бананов и винограда

1:05
Здоровье

Диетолог Елена Соломатина предупреждает, что после 50 лет употребление фруктов может быть рискованным для людей с диабетом или отсутствию чувствительности к глюкозе.

Врач Соломатина: после 50 лет стоит отказаться от бананов и винограда
Фото: pixabay.com by public domain, PDM

"После 50 лет многие люди имеют нечувствительность к глюкозе или сахарный диабет. Им лучше есть фрукты в ограниченных количествах. Например, виноград, манго, банан, сладкие яблоки", — перечислила специалист в интервью для "Вечерней Москвы".

В случае некомпенсированного диабета и повышенного уровня сахара в крови, фрукты следует исключить из рациона.

Специалист также напоминает о том, что в данный момент идёт сезон дынь и арбузов. Диетолог обращает внимание на высокий уровень сахара в них, что может нести угрозу для организма. Кроме того, данные ягоды могут повышать артериальное давление. Тем не менее, если у человека после 50 лет нет проблем со здоровьем, он может продолжать употреблять фрукты в умеренных количествах.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Что делать сначала: натяжной потолок или обои? Советы эксперта

Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.

Что делать сначала: натяжной потолок или обои
У финнов начались трудности из-за прекращения импорта древесины из России
В Финляндии начались проблемы из-за снижения импорта древесины из России
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения
Город Суджа не контролируется ВСУ, МААП "Суджа" и ГИС "Суджа" — вполне возможно Любовь Степушова Фрейлина Ольга Бутурлина умела найти ключики к сердцам детей Сергей Лебедев ВСУ в Курской области несёт большой ущерб в технике и живой силе Дмитрий Плотников
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Япония назвала РФ ядерной угрозой: японцы забыли, кто их бомбил
Сражения в Курской области продолжаются весь день 6 августа
Сражения в Курской области продолжаются весь день 6 августа
Последние материалы
Врач Соломатина: после 50 лет стоит отказаться от бананов и винограда
Шоколадное окрашивание: самый модный тренд августа-сентября 2024 года
Рынок недвижимости в Москве рухнул после отмены льготной ипотеки
Фильм "Собиратель душ" превзошёл "Фуриосу" по кассовым сборам в США
Петербург лидирует по бронированиям на летние авиарейсы в России
Директор Baldur's Gate 3 намекнул на грядущий грандиозный проект студии
Психолог Наумова: без отпуска у людей чаще развивается депрессия
Велосипед или самокат: страховщики рассказали, на чём чаще попадают в аварии
Появились сообщения о гибели в Курской области военкора ВГТРК Поддубного
Русскоязычные бизнесмены сталкиваются с трудностями при открытии счетов в Финляндии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.