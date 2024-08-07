Врач раскрыла, какие фрукты нельзя есть после 50 лет

Врач Соломатина: после 50 лет стоит отказаться от бананов и винограда

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина предупреждает, что после 50 лет употребление фруктов может быть рискованным для людей с диабетом или отсутствию чувствительности к глюкозе.

Фото: pixabay.com by public domain, PDM

"После 50 лет многие люди имеют нечувствительность к глюкозе или сахарный диабет. Им лучше есть фрукты в ограниченных количествах. Например, виноград, манго, банан, сладкие яблоки", — перечислила специалист в интервью для "Вечерней Москвы".

В случае некомпенсированного диабета и повышенного уровня сахара в крови, фрукты следует исключить из рациона.

Специалист также напоминает о том, что в данный момент идёт сезон дынь и арбузов. Диетолог обращает внимание на высокий уровень сахара в них, что может нести угрозу для организма. Кроме того, данные ягоды могут повышать артериальное давление. Тем не менее, если у человека после 50 лет нет проблем со здоровьем, он может продолжать употреблять фрукты в умеренных количествах.