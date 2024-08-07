Россиянам сообщили о страшных последствиях отказа от отпуска

Психолог Наумова: без отпуска у людей чаще развивается депрессия

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В современном мире многие люди жертвуют своим отпуском, полностью погружаясь в работу и неотложные задачи. Однако игнорирование отдыха может привести к серьёзным психологическим проблемам. Психолог Наталья Наумова объясняет, почему так важно брать отпуск.

Фото: flickr.com by CIPHR Connect, CC BY 2.0

"Людям необходимо отдыхать, находить возможность переключаться на другую деятельность, чтобы получать новые эмоции, впечатления, абстрагироваться, о чём-то подумать. А также нужно время, чтобы переработать эмоциональный опыт, который был приобретён на работе", — пояснила Наталья Наумова в интервью для "Вечерней Москвы".

По словам специалиста, отказ от отдыха — одна из основных причин развития депрессии и тревожных расстройств. Человека, страдающего от переутомления, легко заметить в толпе: он раздражителен, часто срывается на окружающих, постоянно недоволен и критикует всё и всех. На следующей стадии переутомления человек замыкается в себе, избегая общения с близкими.

Наталья Наумова называет это состояние "эмоциональным выгоранием". Человек постепенно утрачивает интерес к жизни, становясь апатичным и безэмоциональным. Поэтому, как подчёркивает психолог, необходимо брать полноценный отпуск хотя бы 1-2 раза в год.