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Сокрушительный удар по здоровью: раскрыто, как курящие родители травят своих детей

Нарколог Александр Танин перечислил болезни растущих в курящих семьях детей

1:39
Здоровье

Курящие родители вредят здоровью детей сильнее, чем своему. Врач-нарколог Александр Танин объяснил этот парадокс журналу Сиб.фм.

Нарколог Александр Танин перечислил болезни растущих в курящих семьях детей
Фото: Freepik by Racool_studio, PDM

По его словам, токсичный эффект пассивного курения обусловлен не только вдыханием вторичного дыма, но и от третичных продуктов горения — бумаги и компонентов табачной смеси, оседающих на коже рук, одежде, волосах, на окружающих курильщика поверхностях.

"Эти продукты остаются в виде взвеси в воздухе и в пыли и сохраняются от нескольких часов до нескольких дней", — предупреждает специалист.

Для окружающих табачный дым вчетверо более ядовит, чем для самого курильщика, а концентрация угарного газа, бензопирена, никотина, канцерогенов, гипоксантов — в 3-10 раз выше. А дети младшего возраста более уязвимы — степень аспирации продуктов горения, проглатывания со слюной, всасывания через кожу у них почти в 100 раз выше, чем у взрослых.

"Наиболее частые заболевания у детей, у которых один (или больше) членов семьи курят: нарушение развития функции лёгких, увеличение риска развития повышенной реактивности бронхов, астма, хроническая бронхообструкция; нарушение центра регуляции сна и бодрствования, возрастание риска внезапной смерти младенца, нарушения двигательного и психического развития, когнитивных функций и концентрации внимания; снижение сопротивляемости инфекциям, частая заболеваемость ЛОР-органов", — перечислил собеседник издания.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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