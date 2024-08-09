Доктор Зубарева назвала свой топ-4 целебных эфирных масел

Врач Зубарева рассказала, какими эфирными маслами можно повысить иммунитет

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эфирные масла обладают уникальной способностью проникать внутрь клеток человека. Самый короткий и быстрый путь — через дыхательные пути. Рецепторы носа, лёгкие, альвеолы, кровоток и лимфоток. Через два часа следы эфирных масел можно обнаружить в клетках печени, почек и селезёнки. Об этом рассказала доктор превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева в своём Telegram-канале.

Фото: https://unsplash.com/photos/NrflUuJJK0I by Annie Spratt

Эфирное масло — мощное природное целебное вещество. Оно обладает широким спектром эффектов в зависимости от состава.

Топ-4 эфирных масел, по версии доктора Зубаревой:

Масло чайного дерева используется для противодействия инфекциям и повышения иммунитета. Масла цитрусовых усиливают и держат в норме собственный иммунитет, поднимают настроение. Эвкалипт ликвидирует воспалительные и застойные процессы органов дыхания и носоглотки, имеет противопростудное и жаропонижающее действие. Лаванда обладает антибактериальным и успокаивающим действием.



При выборе масла обращайте внимание на следующие аспекты:

Что касается тары, масло должно храниться в затемнённом стекле.

Натуральные масла имеют нерезкий аромат.

В чистых маслах обычно указывается ботаническое название растения, а не "эфирное масло лаванды".

Способ приготовления должен быть указан на упаковке.

Масла станут прекрасным способом для профилактики и поддержки организма, а также их можно использовать как аромат для дома, туалета или машины, а также в качестве защиты от мух и комаров.