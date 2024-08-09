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Доктор Зубарева назвала свой топ-4 целебных эфирных масел

Врач Зубарева рассказала, какими эфирными маслами можно повысить иммунитет
1:45
Здоровье

Эфирные масла обладают уникальной способностью проникать внутрь клеток человека. Самый короткий и быстрый путь — через дыхательные пути. Рецепторы носа, лёгкие, альвеолы, кровоток и лимфоток. Через два часа следы эфирных масел можно обнаружить в клетках печени, почек и селезёнки. Об этом рассказала доктор превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева в своём Telegram-канале.

Врач Зубарева рассказала, какими эфирными маслами можно повысить иммунитет
Фото: https://unsplash.com/photos/NrflUuJJK0I by Annie Spratt

Эфирное масло — мощное природное целебное вещество. Оно обладает широким спектром эффектов в зависимости от состава.

Топ-4 эфирных масел, по версии доктора Зубаревой:

  1. Масло чайного дерева используется для противодействия инфекциям и повышения иммунитета.
  2. Масла цитрусовых усиливают и держат в норме собственный иммунитет, поднимают настроение.
  3. Эвкалипт ликвидирует воспалительные и застойные процессы органов дыхания и носоглотки, имеет противопростудное и жаропонижающее действие.
  4. Лаванда обладает антибактериальным и успокаивающим действием.


При выборе масла обращайте внимание на следующие аспекты:

  • Что касается тары, масло должно храниться в затемнённом стекле.
  • Натуральные масла имеют нерезкий аромат.
  • В чистых маслах обычно указывается ботаническое название растения, а не "эфирное масло лаванды".
  • Способ приготовления должен быть указан на упаковке.
  • Масла станут прекрасным способом для профилактики и поддержки организма, а также их можно использовать как аромат для дома, туалета или машины, а также в качестве защиты от мух и комаров.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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