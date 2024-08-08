Врач-биохакер разоблачила главный медицинский миф современности: "Оставьте паразитов в покое!"

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Врач Ирина Баранова призвала не бороться с паразитами, если они не беспокоят

1:43
Здоровье

Большинству из нас не нужна борьба с паразитами, заявила врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Баранова. В своём телеграм-канале она разъяснила, какие паразитозы реально нуждаются в лечении.

Врач Ирина Баранова призвала не бороться с паразитами, если они не беспокоят
Фото: Flickr by Biodiversity Heritage Library, CC0

"Если это тканевой паразитоз. Конечно, если это эхинококкоз печени — его без сомнения нужно лечить. Если это тяжёлый ослабленный пациент, то его тоже нужно лечить от паразитоза", — пояснила доктор.

"Если этот паразитоз имеет ярко выраженную, специфическую, конкретную, совершенно клиническую симптоматику, а не условный туман в голове, то в таком случае тоже нужно лечить", — добавила она.

Врач привела в пример аскаридоз, при котором возможна непроходимость кишечника из-за закупорившего его клубка глистов — очевидно, что в этом случае без лечения никак не обойтись.

Кроме того, перед вакцинацией необходимо убедиться в отсутствии острой формы паразитоза и в случае его выявления получить соответствующую терапию.

"Во всех остальных случаях — я вас очень прошу, оставьте паразитов в покое!" — призвала Баранова.

"Паразитофобия это очень и очень плохо. Это примерно так же, как раньше считали, что микробы очень вредны и нужно всех травить. Сейчас мы знаем, какую роль выполняют микроорганизмы для нас с вами. У паразитов тоже есть свои роли в нашем иммунитете, в нашем с вами здоровье, в нашей эволюции и много ещё где. Пожалуйста, не травите своих паразитов просто так. Дайте им возможность нормально жить вместе с вашим организмом", — заключила она.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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