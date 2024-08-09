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Разбираемся, какая крупа является более полезной — рис или гречка

Что полезнее для здоровья: гречка или рис?
1:51
Здоровье

Гречневая крупа и рис — два популярных и доступных продукта, которые часто используются в кулинарии. Они обладают своими преимуществами и недостатками, и выбор между ними зависит от индивидуальных предпочтений и потребностей организма. В этом тексте мы рассмотрим особенности каждого продукта, их пользу и вред, а также сравним их по нескольким параметрам.

Что полезнее для здоровья: гречка или рис?
Фото: commons.wikimedia by Хрюша, CC BY-SA 3.0

Гречневая крупа превосходит рис по содержанию полезных микроэлементов и витаминов. Гречка богата магнием, цинком и калием, в то время как в рисе этих элементов значительно меньше. Гречневая крупа также содержит меньше калорий — 110 ккал на 100 грамм, в то время как рис содержит примерно столько же — 116 ккал.

Однако для похудения рекомендуется употреблять рис, так как его можно съесть больше за один приём пищи из-за более простого состава. Гречка стоит в среднем около 55 рублей за килограмм, в то время как белый длиннозёрный пропаренный рис — около 70 рублей.

Гречка полезна для сердечно-сосудистой системы, помогает избавиться от отёков и отложений солей, а также снижает кислотность желудочно-кишечного тракта. Она также помогает организму синтезировать собственный белок, что делает её незаменимой для вегетарианцев.

Рис также полезен для здоровья, особенно в варёном виде, так как он мягко обволакивает стенки пищевода и снижает кислотность желудка. Однако белый шлифованный рис содержит меньше питательных веществ, чем бурый или чёрный рис.

В целом, оба продукта полезны и должны присутствовать в рационе, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми микроэлементами.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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