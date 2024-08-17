Водный баланс: как избежать проблем с кожей и весом

Врач-эндокринолог Козловская: сколько воды нужно пить в день

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог и диетолог Елена Козловская рассказала о важности водного баланса и как правильно его поддерживать. Она отметила, что водный баланс влияет на кровяное давление, работу ЖКТ, состояние волос и ногтей, а также общее самочувствие.

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Недостаток воды может привести к сухости кожи и повышенной выработке сальных желез, что делает волосы жирными. Козловская объяснила, как рассчитать суточную норму воды: 25-30 мл на кг массы тела при нормальном весе, 30 мл на кг при избыточном весе, и 40 мл на кг при желании похудеть.

Алкоголь и сладкие напитки не считаются жидкостью. В условиях повышенной сухости воздуха норма увеличивается до 35-40 мл на кг. Пить воду рекомендуется постепенно, по 200-300 мл в час.

Чай и кофе способствуют выведению воды, поэтому после них нужно выпивать дополнительный стакан воды. Если пить слишком много воды, следует проконсультироваться с врачом.

Отеки могут возникать как от избытка, так и от недостатка воды. Недостаток воды может замедлить процесс выведения токсинов. Постоянная жажда и сухость кожи могут быть признаками диабета. Важно следить за состоянием кожи на пятках и локтях, так как их сухость указывает на нарушение водного баланса.