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Водный баланс: как избежать проблем с кожей и весом

Врач-эндокринолог Козловская: сколько воды нужно пить в день
1:33
Здоровье

Врач-эндокринолог и диетолог Елена Козловская рассказала о важности водного баланса и как правильно его поддерживать. Она отметила, что водный баланс влияет на кровяное давление, работу ЖКТ, состояние волос и ногтей, а также общее самочувствие.

Врач-эндокринолог Козловская: сколько воды нужно пить в день
Фото: flickr.com by memoreks, CC BY-SA 2.0

Недостаток воды может привести к сухости кожи и повышенной выработке сальных желез, что делает волосы жирными. Козловская объяснила, как рассчитать суточную норму воды: 25-30 мл на кг массы тела при нормальном весе, 30 мл на кг при избыточном весе, и 40 мл на кг при желании похудеть.

Алкоголь и сладкие напитки не считаются жидкостью. В условиях повышенной сухости воздуха норма увеличивается до 35-40 мл на кг. Пить воду рекомендуется постепенно, по 200-300 мл в час.

Чай и кофе способствуют выведению воды, поэтому после них нужно выпивать дополнительный стакан воды. Если пить слишком много воды, следует проконсультироваться с врачом.

Отеки могут возникать как от избытка, так и от недостатка воды. Недостаток воды может замедлить процесс выведения токсинов. Постоянная жажда и сухость кожи могут быть признаками диабета. Важно следить за состоянием кожи на пятках и локтях, так как их сухость указывает на нарушение водного баланса.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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