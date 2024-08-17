Почему ваши мышцы могут страдать без витамина С и как этого избежать

Для поддержания достаточного уровня витамина С в организме рекомендуется употреблять помидоры, брокколи и другие фрукты и овощи.
Эми Гудсон, сертифицированный диетолог и специалист по спортивной диетологии, отмечает ключевую роль этого витамина в здоровье мышц благодаря его антиоксидантным свойствам. Витамин С необходим для нескольких важных процессов в организме.
Во-первых, он способствует синтезу коллагена, который важен для поддержания целостности и восстановления связок, сухожилий и мышц. Во-вторых, благодаря антиоксидантной защите, витамин С снижает уровень окислительного стресса, предотвращает усталость и повреждение мышц.
Третья причина — поддержание иммунной системы, что помогает быстрее восстанавливаться после тренировок. Наконец, витамин С способствует усвоению негемового железа, необходимого для транспортировки кислорода и производства энергии в мышцах.
Рекомендуемая суточная доза витамина С зависит от пола: мужчинам необходимо 90 мг в день, женщинам — 75 мг. Перед приемом более высоких доз (2000 мг) следует проконсультироваться с врачом.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.