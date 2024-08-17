Почему ваши мышцы могут страдать без витамина С и как этого избежать

Диетолог Гудсон: как витамин С помогает вашим мышцам

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для поддержания достаточного уровня витамина С в организме рекомендуется употреблять помидоры, брокколи и другие фрукты и овощи.

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Эми Гудсон, сертифицированный диетолог и специалист по спортивной диетологии, отмечает ключевую роль этого витамина в здоровье мышц благодаря его антиоксидантным свойствам. Витамин С необходим для нескольких важных процессов в организме.

Во-первых, он способствует синтезу коллагена, который важен для поддержания целостности и восстановления связок, сухожилий и мышц. Во-вторых, благодаря антиоксидантной защите, витамин С снижает уровень окислительного стресса, предотвращает усталость и повреждение мышц.

Третья причина — поддержание иммунной системы, что помогает быстрее восстанавливаться после тренировок. Наконец, витамин С способствует усвоению негемового железа, необходимого для транспортировки кислорода и производства энергии в мышцах.

Рекомендуемая суточная доза витамина С зависит от пола: мужчинам необходимо 90 мг в день, женщинам — 75 мг. Перед приемом более высоких доз (2000 мг) следует проконсультироваться с врачом.