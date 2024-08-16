Как мгновенно справиться с ожогом крапивы

Дерматолог Ворожейкин: как справиться с ожогом крапивы

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пребывание на природе летом может быть омрачено ожогом крапивой, который вызывает зуд, покраснение и другие неприятные симптомы. Врач-дерматолог Павел Ворожейкин рассказал, как правильно действовать при ожоге крапивой. Во-первых, необходимо прекратить контакт с растением и удалить застрявшие волоски крапивы.

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Затем промыть поврежденное место проточной водой и обработать слабоконцентрированным раствором соды (1-1,5 чайной ложки на пол-литра воды). Если эти меры не помогли, рекомендуется принять антигистаминный препарат второго поколения и нанести на раздраженное место мазь или гель с антигистаминным или гормональным действующим веществом.

Использовать масла, мази и косметические кремы не следует, так как они могут усугубить раздражение. Несмотря на неприятности, крапива полезна для костей и суставов.