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Как мгновенно справиться с ожогом крапивы

Дерматолог Ворожейкин: как справиться с ожогом крапивы
0:58
Здоровье

Пребывание на природе летом может быть омрачено ожогом крапивой, который вызывает зуд, покраснение и другие неприятные симптомы. Врач-дерматолог Павел Ворожейкин рассказал, как правильно действовать при ожоге крапивой. Во-первых, необходимо прекратить контакт с растением и удалить застрявшие волоски крапивы.

Дерматолог Ворожейкин: как справиться с ожогом крапивы
Фото: commons.wikimedia.org by Júlio Reis, CC BY-SA 3.0

Затем промыть поврежденное место проточной водой и обработать слабоконцентрированным раствором соды (1-1,5 чайной ложки на пол-литра воды). Если эти меры не помогли, рекомендуется принять антигистаминный препарат второго поколения и нанести на раздраженное место мазь или гель с антигистаминным или гормональным действующим веществом.

Использовать масла, мази и косметические кремы не следует, так как они могут усугубить раздражение. Несмотря на неприятности, крапива полезна для костей и суставов.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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