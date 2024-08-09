Как приучить себя пить достаточное количество воды: диетолог поделилась секретами

Соблюдение питьевого режима — важный фактор для поддержания здоровья и красоты. Однако многие люди сталкиваются с трудностями при попытке приучить себя выпивать достаточное количество воды в течение дня. Доктор превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева в своём Telegram-канале предлагает несколько лайфхаков, которые помогут сформировать эту полезную привычку.
Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography, CC BY 2.0
Вот некоторые из них:
Приобретите красивый стеклянный стакан или бутылку для воды, чтобы вам хотелось носить их с собой.
Разместите ёмкости с водой на видных местах дома и на работе.
Установите на телефон специальное приложение, которое будет напоминать о необходимости выпить воды.
Сделайте воду вкуснее, добавляя в неё ароматные травы или лимонный сок.
Выработайте ассоциации: например, утром после чистки зубов выпивайте стакан тёплой воды, а перед едой — за полчаса до приёма пищи.
Если хочется есть, сначала выпейте стакан тёплой воды.
"Захотели есть? Выпить стакан теплой воды! Очень часто организм путает эти ощущения, и поэтому начинаются перекусы", — написала диетолог.
Важно помнить, что формирование привычки требует времени и терпения. Постепенно, день за днём, вы сможете приучиться выпивать свою норму воды, подчеркнула эксперт.
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