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Как приучить себя пить достаточное количество воды: диетолог поделилась секретами

Врач Зубарева рассказала, как научить себя выпивать дневную норму воды
1:27
Здоровье

Соблюдение питьевого режима — важный фактор для поддержания здоровья и красоты. Однако многие люди сталкиваются с трудностями при попытке приучить себя выпивать достаточное количество воды в течение дня. Доктор превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева в своём Telegram-канале предлагает несколько лайфхаков, которые помогут сформировать эту полезную привычку.

Врач Зубарева рассказала, как научить себя выпивать дневную норму воды
Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography, CC BY 2.0

Вот некоторые из них:

  1. Приобретите красивый стеклянный стакан или бутылку для воды, чтобы вам хотелось носить их с собой.
  2. Разместите ёмкости с водой на видных местах дома и на работе.
  3. Установите на телефон специальное приложение, которое будет напоминать о необходимости выпить воды.
  4. Сделайте воду вкуснее, добавляя в неё ароматные травы или лимонный сок.
  5. Выработайте ассоциации: например, утром после чистки зубов выпивайте стакан тёплой воды, а перед едой — за полчаса до приёма пищи.
  6. Если хочется есть, сначала выпейте стакан тёплой воды.

"Захотели есть? Выпить стакан теплой воды! Очень часто организм путает эти ощущения, и поэтому начинаются перекусы", — написала диетолог.

Важно помнить, что формирование привычки требует времени и терпения. Постепенно, день за днём, вы сможете приучиться выпивать свою норму воды, подчеркнула эксперт.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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