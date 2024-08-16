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Эти чаи могут привести к диабету и ожирению

Почему некоторые чаи вредны для здоровья
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Здоровье

Все привыкли считать чай полезным напитком, однако не все его виды одинаково благоприятны для здоровья. Эксперты предупреждают, что чай с добавленным сахаром может привести к диабету и ожирению.

Почему некоторые чаи вредны для здоровья
Фото: flickr.com by понафотки, CC BY-SA 2.0

Чаи с ароматизаторами и искусственными добавками хоть и кажутся вкусными, но могут быть вредны из-за содержащихся в них химикатов. Также стоит избегать просроченного чая, который может стать бесполезным или даже опасным.

Эти факты подчеркивают важность внимательного выбора чая для поддержания здоровья и благополучия.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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