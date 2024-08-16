Эти чаи могут привести к диабету и ожирению

Все привыкли считать чай полезным напитком, однако не все его виды одинаково благоприятны для здоровья. Эксперты предупреждают, что чай с добавленным сахаром может привести к диабету и ожирению.
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Чаи с ароматизаторами и искусственными добавками хоть и кажутся вкусными, но могут быть вредны из-за содержащихся в них химикатов. Также стоит избегать просроченного чая, который может стать бесполезным или даже опасным.
Эти факты подчеркивают важность внимательного выбора чая для поддержания здоровья и благополучия.
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников