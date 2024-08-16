Эти чаи могут привести к диабету и ожирению

Почему некоторые чаи вредны для здоровья

0:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Все привыкли считать чай полезным напитком, однако не все его виды одинаково благоприятны для здоровья. Эксперты предупреждают, что чай с добавленным сахаром может привести к диабету и ожирению.

Фото: flickr.com by понафотки, CC BY-SA 2.0

Чаи с ароматизаторами и искусственными добавками хоть и кажутся вкусными, но могут быть вредны из-за содержащихся в них химикатов. Также стоит избегать просроченного чая, который может стать бесполезным или даже опасным.

Эти факты подчеркивают важность внимательного выбора чая для поддержания здоровья и благополучия.