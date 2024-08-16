Вот почему вам стоит спать больше: факты о недосыпе

Как хронический недосып влияет на ваше здоровье

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недосыпание является серьёзной проблемой, которая существенно ухудшает качество жизни и здоровья. Кратковременный недосып снижает концентрацию, ухудшает настроение и самочувствие, а также замедляет мышление.

Фото: annakosali.com by Anna Kosali, CC BY-SA 3.0

Люди, страдающие от недосыпа, могут засыпать в неподходящих ситуациях, что особенно опасно за рулём. Если недосыпание становится хроническим, оно приводит к ещё более серьёзным последствиям, таким как повышенное давление, диабет, инсульт, депрессия, снижение либидо и ожирение.

Для полноценного отдыха взрослому человеку требуется 8-9 часов сна в день в спокойной обстановке на удобной кровати. Отказ от использования смартфонов и компьютеров перед сном также способствует улучшению качества сна.