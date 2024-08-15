Влияние солнечного света на ваш мозг и настроение

Как солнечный свет улучшает сон и общее самочувствие

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пасмурные дни могут негативно влиять на настроение людей, поэтому при появлении солнечных дней рекомендуется проводить больше времени на улице.

Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen, PDM

Солнечный свет, попадая на сетчатку глаза, воздействует на ганглионарные клетки, отвечающие за ритмы сна и бодрствования, а также имеет большое значение для эмоционального состояния и умственной активности человека.

Солнечный свет способствует выработке серотонина, который передаёт сигналы между нервными клетками и является предшественником мелатонина, улучшая тем самым качество сна. Кроме того, дневной свет улучшает кровоснабжение мозга и приносит чувство общего удовлетворения.