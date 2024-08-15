Влияние солнечного света на ваш мозг и настроение

Пасмурные дни могут негативно влиять на настроение людей, поэтому при появлении солнечных дней рекомендуется проводить больше времени на улице.
Солнечный свет, попадая на сетчатку глаза, воздействует на ганглионарные клетки, отвечающие за ритмы сна и бодрствования, а также имеет большое значение для эмоционального состояния и умственной активности человека.
Солнечный свет способствует выработке серотонина, который передаёт сигналы между нервными клетками и является предшественником мелатонина, улучшая тем самым качество сна. Кроме того, дневной свет улучшает кровоснабжение мозга и приносит чувство общего удовлетворения.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.