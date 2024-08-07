Названы шесть диагнозов из-за регулярного недосыпания — взаимосвязь доказана

Недостаток сна и его нерегулярность ведут к развитию шести заболеваний, сообщила в среду эндокринолог Зухра Павлова.
В своём телеграм-канале она рассказала о свежем исследовании продолжительностью около четырёх лет с участием почти 7 тысяч взрослых людей, которые не менее чем по полгода носили специальные умные браслеты.
Также обнаружена связь между среднесуточной продолжительностью сна и артериальной гипертензией, тяжёлым депрессивным расстройством и генерализованным тревожным расстройством.
Ранее уже было известно, что некачественный сон напрямую связан с преждевременным старением и набором лишнего веса. Если ложиться после 23:00 и спать намного больше или меньше восьми часов в сутки, можно сбить свои биологические часы, а с ними нарушить и функционирование всего организма.
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