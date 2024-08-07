Названы шесть диагнозов из-за регулярного недосыпания — взаимосвязь доказана

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Эндокринолог Павлова назвала напрямую связанные с недосыпанием болезни

1:08
Здоровье » Здоровье и профилактика

Недостаток сна и его нерегулярность ведут к развитию шести заболеваний, сообщила в среду эндокринолог Зухра Павлова.

Эндокринолог Павлова назвала напрямую связанные с недосыпанием болезни
Фото: Pexels by Ron Lach, PDM

В своём телеграм-канале она рассказала о свежем исследовании продолжительностью около четырёх лет с участием почти 7 тысяч взрослых людей, которые не менее чем по полгода носили специальные умные браслеты.

Его результаты таковы: частый нерегулярный сон увеличивает риск

  • тревожного расстройства
  • депрессии
  • гипертонии,
  • ожирения
  • гиперлипидемии (повышенный уровень жироподобных молекул/липидов в крови).

Также обнаружена связь между среднесуточной продолжительностью сна и артериальной гипертензией, тяжёлым депрессивным расстройством и генерализованным тревожным расстройством.

Ранее уже было известно, что некачественный сон напрямую связан с преждевременным старением и набором лишнего веса. Если ложиться после 23:00 и спать намного больше или меньше восьми часов в сутки, можно сбить свои биологические часы, а с ними нарушить и функционирование всего организма.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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