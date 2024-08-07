Названы шесть диагнозов из-за регулярного недосыпания — взаимосвязь доказана

Эндокринолог Павлова назвала напрямую связанные с недосыпанием болезни

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Недостаток сна и его нерегулярность ведут к развитию шести заболеваний, сообщила в среду эндокринолог Зухра Павлова.

Фото: Pexels by Ron Lach, PDM

В своём телеграм-канале она рассказала о свежем исследовании продолжительностью около четырёх лет с участием почти 7 тысяч взрослых людей, которые не менее чем по полгода носили специальные умные браслеты.

Его результаты таковы: частый нерегулярный сон увеличивает риск

тревожного расстройства

депрессии

гипертонии,

ожирения

гиперлипидемии (повышенный уровень жироподобных молекул/липидов в крови).

Также обнаружена связь между среднесуточной продолжительностью сна и артериальной гипертензией, тяжёлым депрессивным расстройством и генерализованным тревожным расстройством.

Ранее уже было известно, что некачественный сон напрямую связан с преждевременным старением и набором лишнего веса. Если ложиться после 23:00 и спать намного больше или меньше восьми часов в сутки, можно сбить свои биологические часы, а с ними нарушить и функционирование всего организма.