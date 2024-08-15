Почему энергетики могут стать причиной ваших проблем со здоровьем

Почему стоит ограничить потребление энергетиков

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодня многие обеспокоены влиянием энергетических напитков на здоровье. Важно отметить, что при умеренном употреблении, например, раз в месяц, энергетики не наносят значительного вреда организму.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, CC BY-ND 2.0

Однако детям рекомендуется вообще избегать таких напитков. Если вы подозреваете, что энергетики могут отрицательно сказываться на вашем здоровье, стоит обратиться к врачу. Главный компонент энергетиков — кофеин, который стимулирует нервную систему и обеспечивает временный прилив бодрости.

Важно учитывать, что содержание кофеина в банке энергетика в два раза выше, чем в чашке кофе. Помимо кофеина, энергетики часто содержат много сахара, что может приводить к проблемам с сердцем и повышению давления. Поэтому рекомендуется ограничивать потребление энергетиков и избегать их употребления на ночь.