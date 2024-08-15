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Почему нельзя пить вчерашний чай

Вчерашний чай и ваше здоровье: почему не стоит пить вчерашний чай
0:45
Здоровье

Многие люди не придают значения тому, чтобы пить чай, который простоял несколько часов или даже с вечера. Однако это может быть опасно для здоровья. Специалисты настоятельно рекомендуют пить только свежезаваренный чай и объясняют почему.

Вчерашний чай и ваше здоровье: почему не стоит пить вчерашний чай
Фото: flickr.com by Pasi Mammela, CC BY-SA 2.0

Со временем на поверхности чая образуется пленка, которая состоит из бактерий и различных вредных соединений. Употребление такого чая может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Кроме того, регулярное питье чая, который долго стоял, может негативно сказаться на работе печени. Таким образом, чтобы избежать неприятных последствий, следует пить только свежий чай и не допивать оставшийся с прошлого дня напиток.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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