Почему нельзя пить вчерашний чай

Многие люди не придают значения тому, чтобы пить чай, который простоял несколько часов или даже с вечера. Однако это может быть опасно для здоровья. Специалисты настоятельно рекомендуют пить только свежезаваренный чай и объясняют почему.
Со временем на поверхности чая образуется пленка, которая состоит из бактерий и различных вредных соединений. Употребление такого чая может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом.
Кроме того, регулярное питье чая, который долго стоял, может негативно сказаться на работе печени. Таким образом, чтобы избежать неприятных последствий, следует пить только свежий чай и не допивать оставшийся с прошлого дня напиток.
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