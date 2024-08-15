Почему нельзя пить вчерашний чай

Вчерашний чай и ваше здоровье: почему не стоит пить вчерашний чай

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди не придают значения тому, чтобы пить чай, который простоял несколько часов или даже с вечера. Однако это может быть опасно для здоровья. Специалисты настоятельно рекомендуют пить только свежезаваренный чай и объясняют почему.

Фото: flickr.com by Pasi Mammela, CC BY-SA 2.0

Со временем на поверхности чая образуется пленка, которая состоит из бактерий и различных вредных соединений. Употребление такого чая может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Кроме того, регулярное питье чая, который долго стоял, может негативно сказаться на работе печени. Таким образом, чтобы избежать неприятных последствий, следует пить только свежий чай и не допивать оставшийся с прошлого дня напиток.