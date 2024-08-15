Артериальное давление будет в норме: как тёмный шоколад влияет на вес и здоровье

Доктор Молчанова: как тёмный шоколад улучшает состояние сосудов

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Ольга Молчанова рассказала о положительном влиянии темного шоколада на состояние сосудов. По её словам, шоколад с содержанием какао от 70% содержит больше флаванолов, которые полезны для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, CC BY-SA 3.0

Темный шоколад также содержит большое количество кофеина, что придаёт энергии, но потреблять его следует умеренно — не более 6 граммов в день, чтобы избежать проблем с лишним весом.

Молчанова подчеркнула важность правильного хранения шоколада: его нужно держать в сухом и прохладном месте, предпочтительно в плотно закрывающемся контейнере.