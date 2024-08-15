Артериальное давление будет в норме: как тёмный шоколад влияет на вес и здоровье

Доктор Ольга Молчанова рассказала о положительном влиянии темного шоколада на состояние сосудов. По её словам, шоколад с содержанием какао от 70% содержит больше флаванолов, которые полезны для здоровья.
Темный шоколад также содержит большое количество кофеина, что придаёт энергии, но потреблять его следует умеренно — не более 6 граммов в день, чтобы избежать проблем с лишним весом.
Молчанова подчеркнула важность правильного хранения шоколада: его нужно держать в сухом и прохладном месте, предпочтительно в плотно закрывающемся контейнере.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.